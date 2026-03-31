Rosalie dává přednost krátkým vlasům a spíše chlapeckému oblečení, což vyvolalo vlnu negativně laděných reakcí na Instagramu. Jitka Boho se ale své dcery okamžitě zastala. Podle ní je mnohem důležitější, aby se dítě cítilo šťastné a samo sebou, než aby splňovalo očekávání okolí.
„Za chvíli mě přeroste. A její energie a temperament taky! To víte, Střelec a Štír. P.S. Miluju ji takovou, jaká je! A vždy budu,“ napsala zpěvačka a herečka na Instagram ke společné fotce s dcerou, u které zakázala možnost přidávání komentářů.
Boho také odmítá spekulace, že by Rosalii do něčeho nutila. Naopak zdůrazňuje, že jí nechává volnost a podporuje ji v tom, co jí je přirozené. „Nebudu ji nutit nosit šaty a dlouhé vlasy, když se v tom necítí dobře,“ vzkázala jasně kritikům.
Hejt na sociálních sítích zpěvačky přitom často překračuje hranice. Objevují se dokonce názory, že z dcery „dělá záměrně kluka“, což razantně odmítá. Připomíná, že oblečení je jen nepodstatná věc a nemělo by být důvodem k odsuzování. Společnost podle modelky děti příliš tlačí do předem daných škatulek. To ze všeho nejdůležitější je podle Boho nakonec podpora rodiče, který stojí za svým dítětem bez ohledu na názory okolí.
Jitka Boho (rozená Válková) je modelka, zpěvačka, dvojnásobná maminka a držitelka titulu Česká Miss 2010. V Las Vegas se po vítězství u nás zúčastnila také soutěže Miss Universe, kde postoupila mezi patnáctku nejkrásnějších.
Modelka plánovala kdysi svatbu s o dvacet let starším Josefem Ciprou, zasnoubení však zrušila. Po následné krátké známosti s finalistou soutěže Muž roku Adamem Klavíkem navázala vztah s muzikantem a producentem Lukášem Boho. V roce 2015 se vzali a téhož roku se jim narodila dcera Rozárka. V roce 2020 se pár rozvedl.
V říjnu 2022 porodila modelka syna Tadeáše. Jeho otcem je zpěvaččin bývalý přítel Tomáš Hřebík, radní pro územní rozvoj v městské části Praha 8. Kvůli vztahu s ním se Česká Miss 2010 přestěhovala s dcerou z Třebíče do Prahy. Po rozchodu s Hřebíkem chodila Jitka Boho od léta 2025 s Lukášem Langmajerem. I tento vztah je už však minulostí, herec se vrátil k manželce.