Když je člověk známý, všechno na něj padá, přiznává Jitka Boho po rozchodu

Jaké je pro vás léto 2025?
To se nedá říct jedním slovem. Hodně zajímavé, ale svým způsobem moc hezké. Dost cestuji po České republice a objevuji místa, o kterých jsem vůbec nevěděla, že existují a že takhle krásná místa máme. Tušila jsem to, ale často lidé chtějí za hranice a přitom máme takových krásných míst tady.
Opravdu cestování zdokonaluje a balzamuje duši člověka?
Pro mě rozhodně pohled do přírody a na stromy. Zelená barva, protože moje barva nejoblíbenější je zelená, mě neuvěřitelně uklidňuje. Když cítím potřebu se svěřit, chodím do přírody. Nedávno jsem se takhle svěřila stromům a přírodě a přišlo mi, že mi dává jasné znamení. (smích) Možná si to nějak spojuji, ale já na věci mezi nebem a zemí věřím. Na přírodu a její sílu. Že může být nebo mít uzdravující účinek na duši i tělo.
Abychom nebyli jako dva filozofové a uvedli to na pravou míru: Všichni mohli zaznamenat, že jste po letech změnila rodinný stav. Ano? Říkám to správně? Že jste odešla od dlouholetého partnera.
Nevím, jestli se to dá nazvat změnit stav, protože my jsme nebyli manželé. Nevím, jak to komentovat?
Prostě se stalo, že jste se odloučili. Jak to nyní funguje? Máte spolu dítě, jak tohle zvládat?
Ježíš, to jsou těžké otázky, jak tohle zvládat?
Spousta lidí to zažívá, potřebují návod.
Já vím. Ozvala se mi spousta žen. Byla jsem připravená, že otázky na můj stav přijdou a řekla jsem, že to nebudu komentovat. Ale toto není úplně otázka na to, co zažívám, ale spíš taková rada… Příroda hodně pomáhá. Já se k tomu zase vrátím a vždycky si uvědomím, že nejsem jediná, která to prožívá, ač to možná chvilkami na člověka působí. Zvlášť když je veřejně známý, má pocit, že všechno na něj padá. Když se mi ozvaly ženy, které zažívají to samé a žádaly mne o radu? Podle mě dát na šestý smysl, vnitřní instinkt. Já myslím, že my ženy to máme dobře vymyšlené. Když to cítíme, měly bychom si za tím stát a jít. Samozřejmě s ohledem vůči okolí. Pokud opravdu cítíme, že jsme nešťastné a že bychom chtěly být šťastné, jít si za tím.
Člověk si to musí odžít, musí si to uvědomit. Bere samozřejmě ohled na děti. Určitě tam hraje velkou roli to, že si přiznáte: Já potřebuji lásku, tu určité velikosti, které se mi teď nedostává. Je to pravda?
Určitě ano. Já jsem to napsala i v příspěvcích na Instagramu. Myslím, že kdo je vnímavější, našel odpověď v meziřádkách. Každý jsme byl nastavený jinak a věřím, že to bude časem všechno v pohodě a že si možná řekneme, že to byl správný krok.
Patří teď vaše srdce někomu? Nebo tady budete pokukovat po někom z finalistů Muže roku?
Pokukovat budu. Já se ráda podívám na hezké chlapy (smích) a zbytek nebudu komentovat.
Takže známe odpověď.
Jdu se podívat na ty kluky! (smích)