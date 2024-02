Hlas řekl dost. Jitka Boho si v první muzikálové roli musí dát pauzu

„Pár dní se necítím úplně zdravá (není se čemu divit, držela jsem fakt dlouho, ale tělo, a teda hlavně hlas, si řekl dost…) Takže teď si dáme chvilku voraz…Teda já určitě. Troja samozřejmě ne,“ oznámila Jitka Boho na Instagramu svým fanouškům.

V muzikálu Troja dostala roli Heleny Trojské a za svou první divadelní zkušenost je vděčná, i když práci musí kombinovat s péčí o dvouletého syna, kterého stále kojí. „Bylo to fakt náročný…a nebýt podpory mé rodiny, nemohla bych dojít až sem, do cíle,“ uvedla po premiéře. „Je to krásný pocit stát na jevišti a koukat na plný sál… Zamilovala jsem si to,“ dodává.

jitkaboho Věčnej ladič…ten se jen tak nevzdá…musí se nabažit než maminka zase pojede do divadla, to je jasný♥️☺️ #kojenizdar #tohlebudejestenadlouho oblíbit sdílet odpovědět uložit

Kromě divadla se Jitka Boho věnuje i osvětové činnosti v oblasti ekologie. Na svém Instagramu vyzývá fanoušky k třídění a nejnověji se zapojila do projektu Pro ječmen, který kombinuje regenerativní zemědělství s využitím nejmodernějších měřící techniky.

Cílem je stabilizovat výnosy ječmene, který trpí klimatickou změnou. Na tyto problémy upozorňují v českých hospodách a obchodních centrech slamění panáci, tzv. JEČ-MANI, oblečení do triček, které navrhly známé osobnosti, mezi nimi i Jitka Boho.

„Delší dobu se věnuji otázkám udržitelnosti, třídění a celkově mi opravdu velmi záleží na naší zemi (i Zemi). Není mi lhostejné, v čem tu budou žít naše děti, jejich děti, atd.,“ říká zpěvačka.

„Ať už tomu věříte nebo ne, klimatická změna a oteplování je fakt, bohužel. A vzhledem k přibývajícímu suchu klesá i výnos obilovin, včetně ječmene. Je potřeba tedy podpořit pěstitele kvalitního ječmene v regenerativním zemědělství, které se snaží navrátit k přirozeným ekologickým a biologickým procesům. Jedině tímto způsobem lze získat kvalitní ječmen a poté slad, bez kterého by to naše české pivo nevzniklo,“ dodává.