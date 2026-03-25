„Teď bych se nějaký čas vyhýbala chlapům obecně,“ řekla Jitka Boho. „Jsem ráda, že to tak dopadlo. Práce mám až moc a to mi pomáhá překlenout toto období,“ dodala s tím, že se rozjela její kariéra v muzikálu, což ji samotnou překvapilo.
„V roce 2024 mi pan Lichtenberg nabídl roli Heleny Trojské v muzikálu Troja, ale já jsem nikdy předtím v muzikálu nezpívala. Asi mě viděl ve Tváři,“ divila se bývalá Miss. „On mě dal i do té premiéry a tam jsem se hezky zapsala. Já tam na úvod jako Helena vcházím a říkám: ‚Pozvedněte číše a upokojte svá srdce.‘ To byla úvodní scéna a tam ty známé osobnosti a mí rodiče. Byla jsem hodně nervózní, ale těšila jsem se. Nicméně jsem tam vstoupila a řekla: Pozvedněte píče,“ prozradila Boho historku ze své vůbec první muzikálové premiéry. Následoval Mýdlový princ a teď v Divadle Broadway hraje v muzikálu Andělé.
Nevěděla jsem, že jsou muži schopni předstírat, říká Boho po rozchodu s Langmajerem
Zpívání je teď pro bývalou královnu krásy hlavní obor. Kromě muzikálů zpívá i na různých akcích. Trochu ji ale mrzí, že její kariéra v modelingu vyšuměla do ztracena.
„Byla jsem Miss 2010, pak jsem byla na Miss Universe, to bylo ještě dobrý a pak to pomalu nějak vyšumělo,“ postěžovala si. „Já jsem teda všude říkala, že nechci chodit přehlídky, že chci zpívat, což se mi podařilo. Pak přišla Tvář (pořad Tvoje tvář má známý hlas – pozn. red.) a teď když se mě ptají, jestli chodím přehlídky, tak mi začíná být trochu líto, že už ty nabídky nechodí,“ vysvětlila.