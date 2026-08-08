„Co vidíte vy vs. co vidím já,“ uvedla Jitka Boho sérii snímků, na kterých se rozhodla svým sledujícím ukázat, jak stylizované fotky na sociálních sítích neodpovídají skutečnosti. Stačí zaujmout správnou pózu a zpěvačka působí obdařenější, než ve skutečnosti je.
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„Kouzelný prsa, co zmizí, když si lehnu na záda,“ popsala Boho svou fotku vleže. Neváhala ani zacílit na rostoucí chloupky na těle nebo povolenou kůži na břiše, v němž ovšem odnosila „dvě zdravé, krásné děti.“
Jitka Boho ukázala i obličej bez make-upu a zdůraznila nedokonale vytrhané obočí. Zacílila tím na oblasti, které většina celebrit na svých fotkách schovává nebo retušuje.
„Naše hodnota nespočívá v dokonale hladkých nohách, pevném břiše ani bezchybné pleti. Spočívá v tom, kým jsme uvnitř,“ míní Jitka Boho.
„To ale neznamená, že si nepůjdu zacvičit a vytrhat obočí,“ dodala.
Trend „nedokonalosti“ začíná propagovat stále víc celebrit. Herečka Denisa Pfauserová nedávno předvedla své tělo v nelichotivé póze a upozornila, že i ona ze sebe umí pro fotku udělat Twiggy, ale dobře ví, jak špatný vliv má předstíraná dokonalost na sociálních sítích na mladé ženy a dívky.
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Bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová má už taky dost předstírání a na sociálních sítích ukazuje svou domácnost takovou, jaká skutečně je. S rozházenými věcmi a běžným rodinným chaosem.