Sexy život mi hodně dal i vzal, vzpomíná Jitka Asterová na svůj pořad

Je to dvacet let, co hlas Jitky Asterové poprvé zazněl na rádiových vlnách. Dnes má pořad Byl jednou jeden rok a novinek, a nejen těch rozhlasových, v jejím životě rozhodně přibylo, například účinkování v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Navíc na podzim chystá velkou spanilou dámskou jízdu.