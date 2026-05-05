Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Bohdalová k narozeninám dostala vlastní edici známek, první série zmizela za den

Jan Pešek
  11:33
Netradiční dárek obdržela ke svým 95. narozeninám herečka Jiřina Bohdalová. Česká pošta ve spolupráci se společností VDN Promo vydala edici poštovních známek nesoucí její portréty. Po první várce se jenom zaprášilo, k mání je nyní druhé vydání.
Známky zdobí pět portrétů Jiřiny Bohdalové. Na snímku s sní stojí Petr a Jitka...

Známky zdobí pět portrétů Jiřiny Bohdalové. Na snímku s sní stojí Petr a Jitka Větrovští. | foto: VDN Promo

Jiřina Bohdalová s aršíkem známek
Aršík obsahuje celkem 25 známek s pěti různými motivy, které připomínají...
Jiřina Bohdalová s dcerou Simonou Stašovou a moderátorem Liborem Boučkem na...
Jiřina Bohdalová oslavila 95. narozeniny během slavnostního odpoledne v...
40 fotografií

Jiřina Bohdalová oslavila 95. narozeniny v neděli 3. května. K zástupu gratulantů se připojila i Česká pošta, která se společností VDN Promo Petra a Jitky Větrovských představila edici poštovních známek ozdobených jejími portréty.

„Když za mnou Petr a Jitka přišli, nechtělo se mi tomu ani věřit. Nebudu nic zastírat, je to pro mě něco mimořádného a obrovská pocta. Strašně si toho vážím a známky, které znázorňují průřez celým mým životem, se mi fantasticky líbí,“ uvedla Bohdalová, která se tak stala první herečkou v historii České republiky s vlastní edicí známek.

GLOSA: Jinde by se možná poprali. Koho spojila soukromá oslava Jiřiny Bohdalové

Aršík obsahuje celkem 25 známek s pěti různými motivy, které připomínají klíčová období bohaté kariéry Jiřiny Bohdalové i její nezapomenutelné filmové role. Edice je určena nejen pro běžné poštovní využití, ale také pro sběratele.

Mimořádný zájem

O mimořádném zájmu svědčí i prodejní výsledky. První várka známek označená písmenem B, které čítala 500 aršíků, se vyprodala za 24 hodin.

„Aktuálně jsme zahájili prodej dotisku známek s označením A a během prvních hodin se prodalo již 60 procent. Je zřejmé, že i tato edice bude velmi brzy vyprodána,“ uvedla Jitka Větrovská za VDN Promo.

Jiřina Bohdalová exkluzivně: Za minulého režimu nikdo nemusel, v tom jsem tvrdá

Aršíků s označením A je celkem 320 kusů. Jeden vyjde na stránkách VDN Promo na 2 590 korun.

„Známky jsou výkladní skříní České pošty. Jsem rád, že paní Jiřina Bohdalová dostala ke svým krásným narozeninám tuto poctu. Osobnosti, jako je napříč generacemi oblíbená „Bohdalka“, si své místo mezi filatelistickými skvosty jistě zaslouží,“ říká ředitel korporátních služeb České pošty Ondřej Škorpil a dodává, že v minulosti se vlastních známek dočkala třeba Marta Kubišová nebo Lucie Bílá.

Vstoupit do diskuse

Missku zastřelila tchyně v jejím domě. Ukradla mi tě, řekla vražedkyně synovi

Nejčtenější

Depardieu s láskou v Praze. Zamilovala jsem se do drzého muže, řekla Vavrušová

Gérard Depardieu a Magda Vavrušová (Náměstí Republiky, Praha, 26. dubna 2026)

Gérard Depardieu (77) a Magda Vavrušová (49) byli opět společně vyfoceni v Praze, kde se francouzská filmová legenda účastnila jedné z oslav 95. narozenin herečky Jiřiny Bohdalové. Hercova...

Nadia z Prciček zbořila v 52 letech OnlyFans. Za týden vydělala milion dolarů

Shannon Elizabeth ve filmu Prci, prci, prcičky (1999)

Americká herečka Shannon Elizabeth (52), kterou si diváci dodnes pamatují především jako československou studentku Nadiu z kultovní komedie Prci, prci, prcičky, znovu překvapila. Poté, co rozjela...

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

OBRAZEM: Charlotte Ella Gott slaví 20. narozeniny. Podívejte se na její proměny

Charlotte Ella Gott oslavila 30. dubna 2026 své 20. narozeniny. Je z ní...

Dvacáté narozeniny, první hudební singl a nová životní kapitola. Charlotte Ella Gott už není jen „dcera slavného táty“ Karla Gotta, ale sebevědomá mladá umělkyně. Podívejte se, jak se z malé holčičky...

Dcera Cindy Crawfordové a hvězda Top Gunu si užívali romantiku na pláži v Mexiku

Modelka Kaia Gerberová a herec Lewis Pullman na dovolené v Mexiku (duben 2026)

Dcera Cindy Crawfordové (60), modelka Kaia Gerberová (24) si užívala romantické chvíle na pláži po boku herce Lewise Pullmana (33), známého mimo jiné z filmu Top Gun: Maverick. Dvojice byla zachycena...

Konec běhání v červených plavkách. Andersonová odmítla návrat do slavného seriálu

Nicole Eggertová a Pamela Andersonová v seriálu Pobřežní hlídka (1989)

Pamela Andersonová odmítla návrat do připravovaného rebootu seriálu Pobřežní hlídka (Baywatch), a definitivně tak uzavírá jednu z nejikoničtějších kapitol své kariéry. Herečka, která se díky roli...

5. května 2026  12:30

Móda z Met Gala: Sexy outfity i nadité dekolty a nechyběly ani bizarní modely

Móda na Met Gala v New Yorku (4. května 2026)

Tématem letošního Met Gala v New Yorku byl slogan Móda jako umění. Módní a společenskou benefiční akci si nenechala ujít spousta známých tváří, které předvedly nápadité outfity, luxusní modely ale...

5. května 2026  11:50

Bohdalová k narozeninám dostala vlastní edici známek, první série zmizela za den

Známky zdobí pět portrétů Jiřiny Bohdalové. Na snímku s sní stojí Petr a Jitka...

Netradiční dárek obdržela ke svým 95. narozeninám herečka Jiřina Bohdalová. Česká pošta ve spolupráci se společností VDN Promo vydala edici poštovních známek nesoucí její portréty. Po první várce se...

5. května 2026  11:33

Vdova po Mekym je zamilovaná, Kateřina Žbirková ukázala o 31 let mladšího přítele

Mikuláš Focko a Kateřina Žbirková (1. května 2026)

Vdova po muzikantovi Miroslavovi „Mekym“ Žbirkovi, Kateřina Žbirková, překvapila svým novým vztahem. Po téměř pěti letech od manželovy smrti poprvé ukázala, že její srdce znovu patří někomu jinému a...

5. května 2026  9:31

Krainová ukázala vilu s bazénem v Dominikánské republice, stavělo se necelý rok

Simona Krainová ukázala svou dostavěnou vilu s bazénem v Dominikánské...

Modelka Simona Krainová (53) ukázala svou dokončenou vysněnou vilu, kterou si nechala postavit v Dominikánské republice. V příspěvku na Instagramu se rozepsala o reakcích okolí, které o jejím...

5. května 2026  8:36

Dva roky abstinuji, od reality show se snažím odpojit, říká model Oliver Průcha

OLIVER (21): Sexy model Oliver už na první pohled vypadá jako chlapík z...

Na pražskou premiéru filmu Ďábel nosí Pradu 2 dorazil i model Oliver Průcha. Ten se kromě světa modelingu proslavil také účastí v reality show Love Island. Přestože jsou tomu už tři roky, mnozí si ho...

5. května 2026

Miss Tomanová: Na Fidži jsem přehodnotila priority. Mateřství mě učí trpělivosti

Michaela Tomanová

Modelka, vědkyně a Miss Universe Česko 2025 Michaela Tomanová balancuje mezi světem vědy, rodiny a veřejného života. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o cestování, partnerství i mateřství....

5. května 2026

Hrál i padouchy, u detektiva Poirota zprvu váhal. Pak se David Suchet roli odevzdal

Premium
David Suchet (19. 5. 2025)

Psát o něm a vynechat Hercula Poirota je jako psát o Jaromíru Jágrovi a nezmínit hokej. Jde to, ale každý ví, že to podstatné chybí. Takže nebojte, takovou chybu neuděláme. „Jsem ze tří čtvrtin Rus a...

4. května 2026

Princezna Eugenie je těhotná, radostnou novinu oznámila na Instagramu

Princezna Eugenie (Londýn, 3. června 2022)

Princezna Eugenie a její manžel Jack Brooksbank mají důvod k radosti. Neteř krále Karla III. oznámila na Instagramu, že čeká třetí dítě. Šťastnou novinu sdílela v pondělí 4. května a potěšila tak...

4. května 2026  12:48

Herečka Cameron Diazová je v 53 letech trojnásobnou maminkou

Cameron Diazová v Berlíně (15. ledna 2025)

Rocker Benji Madden (47) a herečka Cameron Diazová (53) mají důvod k radosti. Muzikant se 4. května podělil na Instagramu o radostnou novinu, s manželkou přivítali na svět své třetí dítě odnošené...

4. května 2026  12:17

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Dcera Cindy Crawfordové a hvězda Top Gunu si užívali romantiku na pláži v Mexiku

Modelka Kaia Gerberová a herec Lewis Pullman na dovolené v Mexiku (duben 2026)

Dcera Cindy Crawfordové (60), modelka Kaia Gerberová (24) si užívala romantické chvíle na pláži po boku herce Lewise Pullmana (33), známého mimo jiné z filmu Top Gun: Maverick. Dvojice byla zachycena...

4. května 2026  10:30

Proměna hvězdy Pobřežní hlídky: Davida Hasselhoffa vyfotili na ulici s chodítkem

Z kliniky v losangeleské čtvrti West Hills odcházel David Hasselhoff pomalu,...

Herec David Hasselhoff (73), kterého si diváci po celém světě pamatují jako ikonickou tvář seriálu Pobřežní hlídka, překvapil fanoušky na nových paparazzi fotkách svým vzhledem. Fotografové ho...

4. května 2026  9:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.