Jiřina Bohdalová je v nemocnici. Za bolesti zad může zlomený obratel

Herečka si od konce listopadu stěžovala na bolavá záda, jako příčinu nyní lékaři zlomený obratel, uvedl zdroj Blesku. Přestože se spekulovalo i o problémech se srdcem, to hereččin ošetřující lékař a primář kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce profesor Petr Neužil vyloučil.

„Daří se jí zatím ne úplně dobře, ale nemá kardiologickou diagnózu, to můžu prozradit. Více její stav nemůžu komentovat, protože nemám její svolení,“ řekl ve vysílání Pressklubu rádia Frekvence 1.

Herečka sama před pár dny uvedla, že je hospitalizovaná u profesora Neužila. „Věřím, že mě dá zase dohromady. Dělám pro to maximum a věřím v zázrak,“ řekla Bohdalová, kterou čeká léčba a klidový režim.

„Mému tělu je přes devadesát let, bohužel, s tím nic nenadělám. Ležím na kapačkách, po každé se mi krátce uleví, ale pak se to zase vrátí,“ prozradila na konci listopadu. „A do toho jsem si bolestivě hnula s páteří. Najednou jako když mnou projede nůž. Beru na to léky, zatím to ale příliš neustupuje. Čekám a modlím se, aby se to už zlepšilo. Trvá to už několik dní, tak doufám, že to bude brzy.“