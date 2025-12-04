Bohdalová je prababičkou. Jířa se narození Toníčka nemohla dočkat, prozradil vnuk

„Vítej mezi námi, Antoníne. Táta s mámou tě milují. Hlavně buď zdravý a šťastný a najdi si tak skvělou ženu, jako jsem si našel já – to nebudeš mít jednoduchý. Díky lásko, ženo moje, že jsi mi dala tak krásného syna. Doporučuji všem jít k porodu, je to zázrak a strašně si vás všech matek vážím za tento výkon,“ napsal Vojtěch Staš na Instagram ve čtvrtek večer k fotografii syna.
„Syn se pro mě stal jednoznačně nejvyšší prioritou. Práce i ostatní povinnosti jdou v tuto chvíli částečně stranou,“ uvedl zakladatel hudební a DJ agentury DJ Prague v rozhovoru pro Showtime.
„Jířa se narození Toníčka nemohla dočkat a to, že jsou všichni zdraví, ji strašně dojalo,“ prozradil Staš na svou babičku, herečku Jiřinu Bohdalovou.
„Poslední tři měsíce, kdykoliv jsem za ní přišel na návštěvu, sledovala roztomilá videa miminek se psy – máme totiž labradorku Sandy. Říkala, že se na ně musí dívat, aby věděla, co si „smí dovolit“ k Toníčkovi, protože už je to nějaký čas, co jsem byl miminko já,“ směje se Staš.
Slavná česká herečka měla největší radost z toho, když se dozvěděla, že pravnuk se bude jmenovat Antonín. „Rozhodovali jsme se totiž mezi třemi jmény, a protože každý v rodině chtěl jiné jméno, řekli jsme, že se dozvědí jméno až po porodu, aby nám do toho moc nekecali. Iron Man byl vždy můj nejoblíbenější superhrdina, ten se jmenuje Tony Stark, takže Tony Staš byla pro mě jasná volba. Naštěstí mi to prošlo i u manželky, které se to také moc líbilo,“ dodává šťastný tatínek.
Novopečení rodiče splnili prababičce její přání a syn dostal jména hned dvě – Antonín František, protože František byl zase tatínek Bohdalové.
Být prababičkou si Jiřina Bohdalová přála už dlouho. „Pro mě je to další bod v mém životě, ke kterému směřuji a kterého se chci dožít. Je důležité si takové cíle dávat. A tak to taky budu dělat až do konce,“ uvedla nedávno v jednom z rozhovorů.
Vojtěch Staš je mladším synem herečky Simony Stašové (dcera Jiřiny Bohdalové). IT specialista se oženil v roce 2023, vzal si zahradní architektku Helenu Dobiášovou, se kterou chodil před svatbou osm let. Na veselce nechyběl ani ženichův otec, herec Pavel Skřípal.