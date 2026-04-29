„Já už jsem opravdu přesmíru stará. Už je to i na mě moc. Já se tomu divím,“ říká Jiřina Bohdalová, ale i tak se má ještě u koho inspirovat.
„Saša Mišková, dobrá herečka, první žena Vladimíra Ráže, té je 105. Žije v Norsku a já jsem si říkala, že si na ni zjistím telefon, abych se dozvěděla, jak se dožít dál. Nevěděla jsem, jestli si na mě bude ještě pamatovat, ale ona jo! Byla rozkošná. V těch letech mi povídá: ‚Ježiš, nazdar Jiřino. Mám dvoupokojový byt, přijeď!‘ Velice mě potěšila,“ říká Bohdalová, která je i přes prodělané zdravotní potíže soběstačná a jediné, co ji trápí, je krátkodobá paměť.
„Ještě funguju sama doma. Nepamatuju si, ale to je výhoda. Vůbec ty poslední věci nevím,“ říká herečka. Výhoda podle ní je, že si třeba znovu může přečíst oblíbené knížky se stejným nadšením jako poprvé.
„Jako Trégl. Ten byl chytrý, ale uměl dělat krásně blbýho. S ním jsme jeli jednou do Vysokých Tater a on byl na začátku zájezdu asi na desáté stránce knížky a říkal: ‚Hergot, já jsem to snad četl.‘ Ale četl dál a v půlce řekl: ‚Asi jsem to četl.‘ A na konci knížky řekl: ‚Jo, tak tu jsem četl,“ vzpomíná Bohdalová.
Recept na to, jak se dožít vysokého věku, nemá. Věří, že ji drží práce a to, že se nikdy z ničeho nehroutí. „Já jsem fatalista. Mě nemůže nic zhroutit. Co bude, to bude. Už se těším na chatu, už tam mám macešky. Ty mám všude, protože vydrží. Mám pořad Hobby naší doby a to mě baví. Jsem tam pořád s lidmi, kteří něco vyrábí, a to mě baví, to mě udržuje,“ dodává Jiřina Bohdalová.