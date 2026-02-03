Bohdalová řekla, kdo si přál její sňatek s Gottem, a reagovala na nepřející Čechy

Ranní show Evropy 2 se tento týden mění na Bohdalshow. Hostem je každé ráno legendární česká herečka Jiřina Bohdalová (94) a srší humorem a elánem. Zavzpomínala na Nesmrtelnou tetu, prozradila, kdo si přál její sňatek s Karlem Gottem a promluvila i o hanlivých komentářích na sociálních sítích.
Jiřina Bohdalová a Karel Gott (13. května 2019) | foto: © Česká televize

V pondělí přečetla Jiřina Bohdalová na Evropě 2 zprávy hlasem Rákosníčka a pobavila moderátory show Leoše Mareše a Katku Říhovou, ale taky Libora Boučka a Jakuba Prachaře, kteří s ní přišli do studia jako její „milci.“

Všichni obdivovali hereččin elán a do studia volali fanoušci, aby herečku pozdravili a vzdali jí hold. Ta ovšem upozornila, že se nesetkává jen s lichotkami a přinesla si do studia vypsané komentáře ze sociálních sítí. „Babce dávám rok, vždyť už sotva mluví,“ přečetla jeden z příspěvků „Jsme takový přející národ,“ reagovala na něj Bohdalová a přidala další příklady komentářů a článků o sobě.

„Já chtěla být informovaná, tak jsem si to přečetla. Ale to je hrozný. Asi to nemám zjišťovat, akorát si tím kazím život. Pojďme to zahodit. Ono jim to možná dělá dobře a to bych nerada,“ řekla herečka. „To není svoboda slova, to je svoboda žumpy,“ dodala.

Je to krásně vyžehlené miminko, popsala Jiřina Bohdalová svého pravnuka

Posluchači ale připomínali hlavně její večerníčkovou a pohádkovou kariéru. „Nesmrtelná teta neměla nikdy spatřit světlo světa. Zdeněk Zelenka psal tehdy něco jiného, taky pohádku. A já mu zrovna v té době volala, tak jsem se rychle zeptala: ‚A co tam mám?‘ A on že nic. Tak jsem řekla, že to teda potom není pohádka,“ zavzpomínala Bohdalová s tím, že taková taktika jí často vycházela. Když pak pro ni Zelenka napsal Nesmrtelnou tetu, radost neměla, protože natáčení mělo začít o prázdninách a herečka o volno nechtěla přijít.

V úterý se do studia ozvala Ivana Gottová, protože chtěla od Jiřiny Bohdalové namluvit přání k svátku pro svou dceru Nelinku hlasem Rákosníčka. Odstartovala tak vzpomínky na Karla Gotta.

„Jsem ráda, že jsem zažila Gottovu éru. Byl to maraton, protože jsme byli ještě mladí. Když si vzpomenu, tak vidím ten jeho kutloch, jinak se to říct nedá, pokojíček, kam jsme se vždycky kupodivu vešli všichni. Vůbec nevím, kde jsme seděli, protože to byla jenom taková nudle, postel a noční stolek,“ vzpomínala Bohdalová na dobu, kdy Karel Gott bydlel ještě s rodiči.

Jeho maminka dokonce chtěla, aby si Gott Jiřinu Bohdalovou vzal za ženu. „Našla Karlovu fotografii, kterou už bohužel nemám, protože mi ji ukradli, a donutila Karla, aby tam napsal věnování: Simonce, její budoucí táta Karel Gott,“ prozradila Bohdalová, která v té době měla už devítiletou dceru Simonu Stašovou.

Karel Gott Jiřině Bohdalové namaloval k narozeninám originální obraz. Na něm je on jako ženich a ona jako nevěsta. (květen 2016)

Byla ovšem starší než on a ani se jí příliš nelíbil. „Mně se líbil až potom. On v mládí byl, a on by se tomu zasmál, takový ušatý torpédo, ale jak stárnul, což se málokomu stává, nabral někde na kráse. A pak se mi líbil, ale to už bylo pozdě,“ říká Bohdalová.

