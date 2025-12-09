„Užívám si, že jsem se toho dožila,“ říká Bohdalová. „Je to krásně vyžehlené miminko, je krásný,“ pochvalovala si herečka pravnuka Antonína. Jeho otcem je Vojtěch Staš (30), mladší syn herečky Simony Stašové.
Na Vánoce se sejde celá rodina. „Bude tam jen na chvilinku, protože to je sotva narozené miminko,“ říká Bohdalová.
Ještě před Vánoci stihla herečka vydat kuchařku, kterou svému pravnukovi věnovala. „To už bylo na něj zaděláno, když jsem to začínala,“ říká Bohdalová.
Je to už její patnáctá kuchařka a jmenuje se Prababičky pravnoučatům.
„Stala jsem se prababičkou a už teď se těším, až se budu láskyplně dívat, jak můj první pravnouček sílí a roste a jak postupně objevuje tisícero z vůní kuchyně. Mohu vám přísahat, že mu v průběhu let bude vždy vařeno podle těch nejlepších receptů, které se v našich rodinách předávaly z generace na generaci,“ říká ke kuchařce Jiřina Bohdalová.
„Mluvím o dvou rodinách, protože jsem tuto knihu napsala společně se svou velkou přítelkyní, a mimochodem skvělou kuchařkou, paní Janou Roušarovou. Z rodinných archívů jsme vybraly recepty jen ty opravdu z nejlepších, jen ty, které prověřil čas,“ dodává Jiřina Bohdalová.
Jiřince jsem přispěla receptem na pečený květák, který ona sama tolik miluje. Knize přeji především mnoho čtenářů – napříč generacemi,“ říká Simona Stašová, dcera autorky. Není přitom jedinou slavnou osobností, která do knihy přispěla. Čtenáři se můžou také těšit například na oblíbené recepty Hany Zagorové či Evy Pilarové.
Knihu pokřtila moderátorka Saskia Burešová a režisér Zdeněk Zelenka, který se na textové podobě titulu Prababičky pravnoučatům podílel.