Jiřina Bohdalová u soudu kvůli padělkům: Nepotřebuji mluvit, potřebuji ten obraz

Fröhlichovu manželku a Trokana potrestal trestní senát šestiletým a pětiletým vězením, trojice dostala i peněžité tresty. Vinu všichni od počátku odmítají.
Vleklá kauza začala u Krajského soudu v Praze v roce 2017. Jako poškozená v ní vystupuje i herečka Jiřina Bohdalová, která se v úterý zhruba na hodinu dostavila na jednání. Ke kauze se vyjadřovat nechtěla. „Já nepotřebuji mluvit, já potřebuji jen ten obraz,“ řekla odvolacímu senátu vedenému předsedou Radkem Hartmanem.
Kriminalisté herečce, která jim na expertízu už v roce 2016 dobrovolně poskytla tři obrazy, dva vrátili. Jeden je pořád v držení soudu. V depozitáři by měl být, dokud nebude případ pravomocně ukončen.
Nejdražší ze tří maleb Zátiší s dýmkou a hrozny, jehož autorem má být Emil Filla, dva posudky označily za pravý, třetí znalec se ale neodvážil vydat rezolutní verdikt. „Že se jedná o falzum, mi zatím nikdo pravomocně neřekl. Obraz, který jsem zapůjčila policii, je stále můj majetek, který bych ráda zpět,“ řekla herečka Blesku.
Bohdalová se k obrazu dostala přes privátního bankéře Komerční banky Radka Pokludu, který je údajně vykupoval z jedné galerie, kam je dodávali Fröhlichovi. Pokluda pak obrazy nabízel svým VIP klientům, mezi které patřil režisér Ivan Zachariáš nebo generální ředitel rádia Impuls Jiří Hrabák, s legendou, že jde o propadlé zástavy banky, což ale nebyla pravda. Pokludův případ ale nakonec policie odložila s tím, že nevěděl, že jde o padělky.
Odvolací senát se kauzou zabývá již podruhé. Prvoinstanční soud trojici uznal dvakrát vinnou přesto, že i státní zástupce navrhoval zproštění obžaloby. První verdikt pražský vrchní soud zrušil v neveřejném zasedání.
Fröhlichovi a Trokan prodávali do galerií či obchodníkům obrazy českých umělců, například Josefa Čapka, Josefa Lady, Františka Kupky, Emila Filly, Václava Špály, Jana Zrzavého, Jindřicha Štyrského či Toyen. Cena děl se pohybovala od desítek tisíc korun po několik milionů korun.
Podle obžaloby však obrazy nechal vytvořit Fröhlich u padělatelů, sehnal si k nim také falešné znalecké posudky. Manželé i Trokan pak vystupovali jako majitelé rozsáhlých sbírek umění, pro větší důvěryhodnost obrazy také půjčovali a nakupovali ve fingovaných aukcích.
Většina údajně padělaných děl se na trhu objevila mezi lety 2013 až 2016. Byly mezi nimi olejomalby, akvarely i náčrty. U Bohdalové například skončil padělek obrazu Emila Filly Zátiší s dýmkou a hrozny, který prodali manželé Fröhlichovi za 1,5 milionu korun.
Trojice podle soudu způsobila škodu za více než 25 milionů korun, pokusila se ale i o další podvody ve výši 36,5 milionu Kč. Peníze mají Fröhlichovi a Trokan poškozeným uhradit.
Svá odvolání v úterý přednesli obhájci obžalovaných, jednání bude pokračovat i v dalších dnech.