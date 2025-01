„Je to kočka. Ve skoro 94 letech šla do hluboké narkózy a rozhodla se sama. Bylo to hop nebo trop a je to hop,“ řekla pro Showtime dcera Bohdalové Simona Stašová.

„Ano, je to dobrý, neškrábu si to,“ dodala se smíchem sama Bohdalová.

„Paní Jiřině se podařilo do 24 hodin po zákroku obnovit spontánní dýchání, to znamená, že nepotřebovala žádné dýchací přístroje. Od čtvrtka je čiperná, od pátku se posazovala. A zahájili jsme intenzivní rehabilitaci. Je na ní vidět obrovská úleva, nyní se jí dýchá velmi dobře,“ řekl pro Super.cz lékař Jiřiny Bohdalové, profesor Petr Neužil z pražské Nemocnice Na Homolce.

Sám operaci neprováděl. Bohdalová podstoupila zákrok v Motole, kde se o ni starali profesor Robert Lischke a profesor Jan Plzák, kterým Petr Neužil vyjádřil poklonu.

Operace štítné žlázy byla podle Neužila nevyhnutelná, protože se zvětšila a tlačila se pod hrudní kost na dechové cesty, takže utlačovala průdušnici, což herečce ztěžovalo dýchání.

Jiřina Bohdalová vzkázala z nemocnice, že je jí dobře. Kvůli operaci musela zrušit některé své závazky včetně natáčení pro Českou televizi. Pokud ale její zotavování půjde dobře, měla by být během několika týdnů v pořádku a schopná vrátit se na obrazovku.