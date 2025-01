„Už od října se to horšilo. Měla v krku dva nádory, naštěstí nezhoubné, ale rostly a tlačily na průdušnici. Udusila by se, kdyby na to nešla. Rozhodla se ale sama,“ řekla Blesku Stašová.

Největší problém byl, aby její matka začala po operaci sama dýchat. „K tomu se nedá přinutit, to je věc mozku, který dá pokyn, že buď dýcháte, nebo ne. Pan doktor nám po operaci řekl – teď nám vaše maminka taky musí pomoct,“ popsala Stašová.

Jiřina Bohdalová lékařům skutečně pomohla a den po operaci už dýchala bez přístrojů. Tehdy se celá rodina uklidnila, že vše dopadlo dobře a v tu samou chvíli se Simona Stašová sesypala.

„Z té radosti jsem druhý den dostala horečku a položila se. Musela jsem zrušit čtyři představení – Drobečky z perníku, Shirley Valentine, Filumenu Marturano a Na zlatém jezeře. Psychicky jsem se z radosti položila, všechno to ve mně bylo nahromaděné,“ vysvětlila herečka, která se rozhodla nastěhovat k matce, aby jí po propuštění mohla pomáhat.

Jiřina Bohdalová vzkázala z nemocnice všem, že je jí dobře. „Ano, je to dobrý, neškrábu si to,“ řekla ještě ochraptěle, ale s humorem sobě vlastním.