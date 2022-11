Jiřina Bohdalová je kvůli neustupující chřipce a bolestem v nemocnici

Dcera Jiřiny Bohdalové Simona Stašová (67) se před pár dny svěřila v jednom z rozhovorů s tím, že její matku trápí zdravotní problémy.

„Má chřipku, klasickou chřipku, nic vážného. Ale v jejím věku stačí, když má trochu zvýšenou teplotu, a je lepší, aby zůstala doma,“ řekla herečka pro pořad Showtime na premiéře nové komedie Třináct u stolu, které se měla původně účastnit i Bohdalová.

„Akorát za ní jedu, večer nemám představení, tak vezmu pejsky a pojedu za ní. Já se nebojím, jsem naočkovaná se vším všudy,“ vysvětlovala Stašová v minulém týdnu.

Jiřině Bohdalové se však později k neustupující chřipce přidaly silné bolesti zad a skončila v nemocnici.

„Mému tělu je přes devadesát let, bohužel, s tím nic nenadělám. Ležím na kapačkách, po každé se mi krátce uleví, ale pak se to zase vrátí,“ řekla Blesku.

„A do toho jsem si bolestivě hnula s páteří. Najednou jako když mnou projede nůž. Beru na to léky, zatím to ale příliš neustupuje. Čekám a modlím se, aby se to už zlepšilo. Trvá to už několik dní, tak doufám, že to bude brzy,“ popisuje s tím, že jí opravdu není moc dobře.

„Jsem hospitalizovaná u pana profesora Neužila. Věřím, že mě dá zase dohromady. Dělám pro to maximum a věřím v zázrak,“ dodala Bohdalová.