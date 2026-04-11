Jiřina Bohdalová po obdržení zprávy o úmrtí své sestry zrušila plánovaný pracovní program a stáhla se do soukromí. Nezúčastnila se ani domluvených vystoupení, což potvrdil moderátor Petr Salava.
„V pátek 10. dubna 2026 měla přijít na řadu speciální Humoriáda, poprvé s Jiřinou Bohdalovou. Protože Jiřinka ztratila ve čtvrtek 9. dubna svojí milovanou sestru Jarušku, nebyla schopná dostát svému slibu a do studia Českého rozhlasu v Karlíně přijít,“ oznámil Salava v příspěvku na Facebooku.
Sestry Jiřina a Jaroslava spolu udržovaly dlouhodobě blízký vztah. Henzelová po roce 1968 emigrovala do Švédska, kde žila. S Bohdalovou ale zůstávaly v kontaktu a pravidelně se navštěvovaly. Naposledy se setkaly při jedné z jejích návštěv v Česku, když přijela Jaruška na tajnou oslavu 94. narozenin Jiřiny. Už tehdy bylo patrné, že se jí hůře chodí, přesto si podle svědků stále zachovávala jiskru a energii.
Ztráta přichází v době, kdy se herečka připravovala na významné životní jubileum. Není zatím jasné, v jaké podobě oslavy proběhnou. Otázkou zůstává i případná účast Bohdalové na posledním rozloučení ve Švédsku, a to s ohledem na její věk a zdravotní stav.
V těchto dnech je herečce oporou rodina, mimo jiné i její dcera, herečka Simona Stašová.