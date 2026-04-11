Zemřela sestra Jiřiny Bohdalové, herečka zrušila program

Herečku Jiřinu Bohdalovou zasáhla krátce před 95. narozeninami rodinná ztráta. Ve věku 83 let zemřela její sestra Jaroslava Henzelová, přezdívaná Jaruška. Informaci potvrdily zdroje z hereččina okolí.
Zleva bývalý prezident republiky Václav Havel, ředitel Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský, herečka Jiřina Bohdalová, sestra Bohdalové Jaroslava Henzelová a manželka Václava Havla Dagmar (26. května 2009) | foto: ČTK

Jiřina Bohdalová po obdržení zprávy o úmrtí své sestry zrušila plánovaný pracovní program a stáhla se do soukromí. Nezúčastnila se ani domluvených vystoupení, což potvrdil moderátor Petr Salava.

Bohdalová je prababičkou. Jířa se narození Toníčka nemohla dočkat, prozradil vnuk

„V pátek 10. dubna 2026 měla přijít na řadu speciální Humoriáda, poprvé s Jiřinou Bohdalovou. Protože Jiřinka ztratila ve čtvrtek 9. dubna svojí milovanou sestru Jarušku, nebyla schopná dostát svému slibu a do studia Českého rozhlasu v Karlíně přijít,“ oznámil Salava v příspěvku na Facebooku.

Sestry Jiřina a Jaroslava spolu udržovaly dlouhodobě blízký vztah. Henzelová po roce 1968 emigrovala do Švédska, kde žila. S Bohdalovou ale zůstávaly v kontaktu a pravidelně se navštěvovaly. Naposledy se setkaly při jedné z jejích návštěv v Česku, když přijela Jaruška na tajnou oslavu 94. narozenin Jiřiny. Už tehdy bylo patrné, že se jí hůře chodí, přesto si podle svědků stále zachovávala jiskru a energii.

Zleva bývalý prezident republiky Václav Havel, ředitel Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský, herečka Jiřina Bohdalová, sestra Bohdalové Jaroslava Henzelová a manželka Václava Havla Dagmar (26. května 2009)
Ztráta přichází v době, kdy se herečka připravovala na významné životní jubileum. Není zatím jasné, v jaké podobě oslavy proběhnou. Otázkou zůstává i případná účast Bohdalové na posledním rozloučení ve Švédsku, a to s ohledem na její věk a zdravotní stav.

V těchto dnech je herečce oporou rodina, mimo jiné i její dcera, herečka Simona Stašová.

Zemřela sestra Jiřiny Bohdalové, herečka zrušila program

Zleva bývalý prezident republiky Václav Havel, ředitel Divadla Na Jezerce Jan...

Herečku Jiřinu Bohdalovou zasáhla krátce před 95. narozeninami rodinná ztráta. Ve věku 83 let zemřela její sestra Jaroslava Henzelová, přezdívaná Jaruška. Informaci potvrdily zdroje z hereččina okolí.

