Jiřina Bohdalová je v nemocnici, má otravu jídlem s vysokou horečkou

Tři hlavní hrdinky očekávaného filmu: Malou Amerikánku v sobě máme všichni

Premium

Je to tady! Dlouho očekávaná premiéra filmu Amerikánka přichází do kin a bude to skutečně netradiční podívaná slibující silné zážitky. Jak probíhalo natáčení filmové verze a co si o hlavní hrdince, s...