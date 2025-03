„Znala jsem všechny prezidenty,“ potvrdila Bohdalová. „Novotnému jsem říkala, že se umístil jako třetí nebo čtvrtý nejhezčí prezident. A on se zeptal: ‚A kde jste to zjistila?‘ A já mu řekla, že to bylo ve Sternu (západoněmecký časopis - pozn. red.). Ale ten se tady nesměl číst. To nebyla potom legrace. Já jsem se z toho motala a říkala, že jsem ho viděla někde upadlej,“ popisuje Bohdalová.

Herečka reagovala i na to, jak jí mnozí vyčítají, že se fotila se všemi prezidenty. „Já bych je chtěla vidět, kdyby k nim přišel prezident a řekl: ‚Prosím vás, nemohl bych se s vámi vyfotografovat?‘ a oni by řekli: ‚Víte co? Jděte někam.‘ To jsem žádného člověka udělat neviděla,“ říká Bohdalová, pro níž měl prý slabost i Václav Havel. Ale v nesprávnou dobu.

„Nebyl ještě prezident. Byl kulisák. Říkalo se mu Šmajda...ne, Platfusák,“ vzpomněla si herečka.

Slabost pro ni ostatně měl i Karel Gott, respektive jeho maminka. „To je notoricky známý, že maminka Karla Gotta chtěla, abych se za Karla provdala. Jednou jsem tam přišla se Štaidlovýma klukama. Ona byla roztomilá,“ vzpomíná Bohdalová.

„Karel měl takovej malej pokojík. Pozvali mě do kuchyně, tatínek, maminka, já jsem si dala kuřecí s paprikou a maminka říkala, že by si přála, abychom se já a Karel dali dohromady. A já jsem říkala, že mám už devítiletou dceru a ona, že to nevadí,“ pokračuje Bohdalová.

Jiřina Bohdalová a Karel Gott (13. května 2019)

Karel Gott se k tomu na přání matky dokonce upsal. „Našla velikánskou fotografii Karla, šly jsme do jeho pokojíku, tam musel Karel napsat: Simonce její budoucí táta, Karel Gott. Někdo mi tu fotku ukradl. Já jsem ho mohla krásně vydírat,“ směje se herečka.