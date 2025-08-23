Jak naložíte s titulem Muž roku 2025?
Chtěl bych tu značku prezentovat důstojně, ukázat lidem, ať sportují, protože jsem fitness trenér, tak bych jim chtěl ukazovat nějaký zdravý životní styl.
Co vám problesklo hlavou v okamžik vyhlášení?
Když to vyhlásili? Trošku se mi rozklepaly nohy a vlastně se mi i klepaly celou tu dobu, co jsem tam stál a nemohl jsem tomu uvěřit.
Kdo z přítomných českých celebrit vás v Náchodě na finále mile překvapil?
Popravdě ani nevím. Já jsem se na ně úplně nesoustředil. Celý večer jsem byl dost nervózní, takže jsem moc nevnímal, co se děje okolo. Ale jestli můžu říct, tak moje patronka. Bylo to s ní super.
Myslíte, že si zpětně užijete plnými doušky ten finálový večer až ze záznamu?
Myslím, že se koukat ani nebudu. Nechci se vidět. Já jsem si ho užil teď v tom reálném čase.
Divačky bude zajímat, jestli jste momentálně singl, protože se slávou jde to opojení, to afrodiziakum. Když je někdo na očích, tak ho všichni budou strašně chtít.
Se slávou roste zájem. Ale já si tu otázku nechám asi pro sebe, jestli jsem zadaný, nebo nejsem.
Mužem roku je sedmadvacetiletý fitness trenér Jiří Veselý z Mladé Boleslavi
A to tajemství bude ještě víc přitahovat. Kam chcete teď momentálně posunout svůj život? Jaké budou vaše první kroky?
Mé první kroky byly, co jsem se přihlásil. Můj život se posunul dost nahoru, protože jsem přestal věci odkládat, ale začal řešit postupně. Chci se neustále posouvat jako člověk, vzdělávat se a účastnit se, teď v září soutěže, což jsem vlastně zjistil teď při rozhovoru, takže se na to těším a uvidím, jak tam dopadnu a jak to vlastně potom půjde dál.
Vy jste tady měl ten krásný moment, že jste volnou disciplínu věnoval mamince. Je na vás teď pyšná, když bude mít doma Muže roku?
Já myslím, že je pyšná, protože teď támhle stojí, čeká na mě, ať mi může dát pusu. Vykoukla sem, pak brečela a já jsem jí moc nechtěl dostat do nějakého těžkého momentu, protože o tom nevěděla a ona není taková, že by chtěla pozornost, ale já ji mám moc rád a chtěl jsem jí tím ukázat, že je prostě nejdůležitější člověk v mém životě.