Jsem George Dry, poněvadž Jiří Suchý nikomu nic neřekne, vtipkuje divadelník

„Jsem George Dry. Já jsem to tam napsal, abych byl trochu in. Poněvadž, Jiří Suchý, to nikomu nic neřekne. Exotické jméno tady vždy funguje,“ zavtipkoval na křtu divadelník, který 1. října oslavil 93. narozeniny.

Na kompilaci George Dry zařadil nové nahrávky písní, ke kterým napsal hudbu i texty. Rozhodl se tak napravit povědomí o své tvůrčí činnosti. Třebaže je na jeho kontě několik stovek skladeb jím složených, většina posluchačů jej bere především jako interpreta a autora textů. Na nahrávce s mnoha hosty hraje Orchestr divadla Semafor pod vedením Jiřího J. N. Svobody skladby jako Blues na cestu poslední, Pověrčivý uzenář, Kdyby to naše tělo chtělo nebo Zatoulanej pes.

„Psal jsem si sám muziku, ještě než jsem poznal Jirku Šlitra, pak se toho ujal on a já si tu a tam něco složil, když přišel nějaký nápad a mně bylo líto ho vyhodit. Po jeho odchodu se hudby v Semaforu ujal Ferdinand Havlík. A když za nějaký rok následoval Šlitra, zbylo to na mně. A já jsem tu funkci vzal,“ sdělil Suchý.

Plzeňský rodák Suchý svým všestranným talentem výrazně ovlivnil českou kulturní scénu. Se Šlitrem tvořil v 60. letech v pražském divadle Semafor jednu z nejoriginálnějších i nejpopulárnějších dvojic historie českého divadla. Své 90. narozeniny oslavil Suchý představením s názvem Znám ještě starší lidi.

„Spojení pana Suchého se 4 Tenory je sen, který jsme si nesnili, ale který se naskytl, když jsem byl v Semaforu na představení Pocta Jiřímu Šlitrovi. Tam jsem dostal nápad, že by bylo dobré přinést skladbu Krajina posedlá tmou nové generaci posluchačů a pan Suchý souhlasil, protože s Jitkou Molavcovou patří k fanouškům 4 Tenorů. Písnička má úspěch a patří k našim nejhranějším,“ řekl producent 4 Tenorů Janis Sidovský.

Janis Sidovský, Monika Absolonová, Marian Vojtko, Pavel Vítek, Jitka Molavcová, Jiří Suchý, Jan Kříž a Michal Bragagnolo na křtu nových alb Jiřího Suchého a 4 Tenorů (11. listopadu 2024)

„Poetika Jiřího Suchého byla jedna z věcí, která mě jako dítě formovala. Vyrůstal jsem ve světě, kde se jeho písně opravdu hodně poslouchaly,“ uvedl Jan Kříž, se kterým tvoří sestavu čtyř tenorů zpěváci Marian Vojtko, Pavel Vítek a Michal Bragagnolo. „Setkat se s ním při práci byl pro mě splněný dětský sen. Byla to pro mě velká čest a škola, vidět, jak může kumštýř v jeho věku být ještě plný energie, humoru a chuti do kreativní práce,“ dodal.

Čtveřice muzikálových zpěváků 4 Tenoři vystoupila společně poprvé v říjnu 2017 v Praze na koncertě Proms Gala. O rok později, už pod názvem 4 Tenoři, natočila písničku Už z hor zní zvon a v roce 2020 vydala stejnojmenné debutové album. Od té doby sklízí úspěchy včetně letošního koncertu v newyorské Carnegie Hall.