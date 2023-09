Od dětské herecké hvězdy k úspěšnému režisérovi. Jiří Strach slaví 50

DEKÁDA PRVNÍ

MOUDRA DO ŽIVOTA OD BABIČKY

Jestli Jiřího Stracha v dětství někdo nejvíce ovlivnil pro další život, byla to jeho babička. Alespoň co se emotivní roviny týče. „Prostá žena z venkova, nicotného vzdělání, zato velké moudrosti, ta mi asi předala největší výbavu do života. Nejen víru, ale i prostou lidskost a vědomí, že velikost člověka nedělá počet titulů před jménem ani bezpočet mezinárodních ocenění, ani materiální bohatství, ale soucit a velikost srdce,“ vzpomíná pro týdeník 5plus2 rodák z Prahy.