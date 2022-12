Lebku jsem si nepoškodil, říká vdovec Štěpnička po hrozivém pádu pod tramvaj

„Spadl jsem z tramvajového nástupiště do kolejiště. A protože jsem nesl v obou rukou věci, upadl jsem přímo na hlavu,“ popsal Jiří Štěpnička nešťastný pád v rozhovoru pro pořad Showtime.

Jen krátce po bolestivém úrazu a následné návštěvě chirurgické ambulance, kde mu sešili ránu nad okem, dorazil herec do Národního divadla na druhou premiéru tříhodinového představení Hordubal. To odehrál poté, co požádal diváky, aby omluvili jeho tvář oblepenou náplastmi.

„Lebku jsem si při pádu nepoškodil. Měl jsem tržnou ránu nad okem, to mi v nemocnici sešili. Protože beru prášky na ředění krve, oteklo mi to a vypadám jak Juraj Jánošík,“ říká Štěpnička, který se léčí doma a snaží se více odpočívat.

Herec Jiří Štěpnička s manželkou Janou (2014)

K lékařům herec zamířil i po představení, aby mu odsáli krev z podlitin. „Mažu si to mastí proti otokům, jinak mi v zásadě nic není. Jen trochu špatně vidím, jak mám oteklé oči. A jsem tak drzej, že v divadle takhle vylezu na jeviště. Vypadám hrozně, ale hraju,“ říká s tím, že mu bohužel nedávno zemřela manželka Jana (†75), se kterou byl sedmapadesát let a mají spolu syna Jakuba a dceru Juditu.

„Mám teď úplně jiné starosti, než modřiny. Jsem čerstvý vdovec, takže jsem vstřebával daleko horší věci, než je pád,“ dodal herec.

Jiří Štěpnička je známý například z filmů Tažní ptáci, Hra o královnu či Oběti a vrazi, objevil se i v seriálech Synové a dcery Jakuba skláře, Chlapci a chlapi nebo Modrý kód.

Jeho matkou byla slavná herečka Jiřina Štěpničková, která byla v roce 1952 odsouzena k patnácti letům vězení, protože se pokusila o ilegální přechod hranic. Bohužel i se svým tehdy tříletým synem padla do léčky komunistické StB. Jiří vyrůstal u otce v Karlových Varech a k matce se mohl vrátit až ve svých třinácti letech.