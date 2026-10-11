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Maminka mě dostala až jako třináctiletého, vzpomínal herec Jiří Štěpnička

Autor:
  15:29
Herec Jiří Štěpnička se původně jmenoval po otci Samec. Příjmení si ale změnil po mamince Jiřině Štěpničkové, která byla slavnou herečkou. Bohužel ho nemohla v dětství vychovávat, protože byla ve vězení.

„Maminka mě dostala jako třináctiletého. Ona byla v kriminále,“ připomněl Jiří Štěpnička, který se narodil v Londýně, v pořadu Sedm pádů Honzy Dědka v říjnu 2024.

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Po návratu do Československa nedostala Štěpničková práci. Pak jí přišel podvržený dopis od režiséra Františka Čápa z Německa: „Přijeď, holka, mám pro tebe práci.“

Pokusila se i se čtyřletým synem emigrovat, ale převaděč byl konfidentem Státní bezpečnosti a Štěpničková se stala obětí akce, kterou komunistická tajná policie nazvala Generální prevence. Byla odsouzena k patnácti letům vězení. Jiří Štěpnička zatím vyrůstal u otce v Karlových Varech.

Jiří Štěpnička v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (5. listopadu 2024)
Česká herečka Jiřina Štěpničková v titulní roli veselohry Barbara v Komorním divadle v Praze. (1. ledna 1935)
Jiří Štěpnička a Robert Kodym v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (5. listopadu 2024)
Jiří Štěpnička v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (5. listopadu 2024)
20 fotografií

Herečku propustili po deseti letech a Štěpnička se s ní přestěhoval do Prahy, kde za první republiky patřila k nejzářivějším filmovým hvězdám. „Maminka byla maximální prvorepubliková hvězda. Do divadla jezdila kočárem a strážníci jí zastavovali dopravu. My jsme bydleli na Zbraslavi, tak jak jinak než kočárem?“ vzpomíná Štěpnička.

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Jméno po mamince si musel vydobýt. „Dnes se jmenuju Štěpnička, ale dalo mi hodně práce, než jsem se k tomu jménu dostal,“ prozradil herec, který se narodil s příjmením Samec. Kromě toho dostal rovnou pět křestních jmen po svých slavných kmotrech. Celým jménem je Jiří Jan Jaroslav Martin Oto Samec Štěpnička.

„Jedním z mých kmotrů byl Masaryk. Jan. Syn Masaryka, který zrušil Rakousko-Uhersko. Já mu to dodneška vyčítám,“ prohlásil herec.

Herec Jiří Štěpnička s manželkou Janou (2014)

Slavný původ mu byl nejdřív na překážku při seznámení s jeho manželkou Janou. Ona na něj ovšem taky nejdřív nezapůsobila nejlépe. „Nastoupil jsem do gymnázia Jana Nerudy v Hellichově ulici s dívkou, která se jmenovala Jana Říhová. Ona mě iritovala. Neustále měla v levé ruce knížku a četla a furt se hlásila. A všechno věděla. A ona mě nenáviděla, že jsem byl pro ni ten uměleckej fracek,“ prozradil Štěpnička.

„Rok jsme se nenáviděli, až jsme se potom dali dohromady a žili jsme spolu šedesát let,“ dodal herec. Jeho manželka zemřela v roce 2022.

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