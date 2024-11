Maminka mě dostala až jako třináctiletého, vzpomíná herec Jiří Štěpnička

„Maminka mě dostala jako třináctiletého. Ona byla v kriminále,“ připomněl Jiří Štěpnička, který se narodil v Londýně.

Po návratu do Československa nedostala Štěpničková práci. Pak jí přišel podvržený dopis od režiséra Františka Čápa z Německa: „Přijeď, holka, mám pro tebe práci.“

Pokusila se i se čtyřletým synem emigrovat, ale převaděč byl konfidentem Státní bezpečnosti a Štěpničková se stala obětí akce, kterou komunistická tajná policie nazvala Generální prevence. Byla odsouzena k patnácti letům vězení. Jiří Štěpnička zatím vyrůstal u otce v Karlových Varech.

Herečku propustili po deseti letech a Štěpnička se s ní přestěhoval do Prahy, kde za první republiky patřila k nejzářivějším filmovým hvězdám. „Maminka byla maximální prvorepubliková hvězda. Do divadla jezdila kočárem a strážníci jí zastavovali dopravu. My jsme bydleli na Zbraslavi, tak jak jinak než kočárem?“ vzpomíná Štěpnička.

Jméno po mamince si musel vydobýt. „Dnes se jmenuju Štěpnička, ale dalo mi hodně práce, než jsem se k tomu jménu dostal,“ prozradil herec, který se narodil s příjmením Samec. Kromě toho dostal rovnou pět křestních jmen po svých slavných kmotrech. Celým jménem je Jiří Jan Jaroslav Martin Oto Samec Štěpnička.

„Jedním z mých kmotrů byl Masaryk. Jan. Syn Masaryka, který zrušil Rakousko-Uhersko. Já mu to dodneška vyčítám,“ prohlásil herec.

Herec Jiří Štěpnička s manželkou Janou (2014)

Slavný původ mu byl nejdřív na překážku při seznámení s jeho manželkou Janou. Ona na něj ovšem taky nejdřív nezapůsobila nejlépe. „Nastoupil jsem do gymnázia Jana Nerudy v Hellichově ulici s dívkou, která se jmenovala Jana Říhová. Ona mě iritovala. Neustále měla v levé ruce knížku a četla a furt se hlásila. A všechno věděla. A ona mě nenáviděla, že jsem byl pro ni ten uměleckej fracek,“ prozradil Štěpnička.

„Rok jsme se nenáviděli, až jsme se potom dali dohromady a žili jsme spolu šedesát let,“ dodal herec, jehož manželka Jana zemřela před dvěma lety.