Hlas nejen Indiana Jonese. S Jiřím Štěpničkou se osud příliš nemazlil

Za perfektní český dabing mu dnes vděčí řada slavných zahraničních herců jako Mel Gibson (68), Steven Seagal (72), Gérard Depardieu (75) a mnoho dalších. Jeho hlasem hlavně promlouvá Harrison Ford (80), kterému je Jiří Štěpnička dokonce podobný, což dokazuje i fotografie z projektu fotografa Petra Kozlíka pro Magazín DNES.

Jak sám říká, za své hlasové dispozice vděčí skvělé přípravě během studií na divadelní akademii. K prvnímu dabingu se však dostal ještě před studiem, ve třinácti letech, a to díky své matce, slavné prvorepublikové herečce Jiřině Štěpničkové (†73).

„Studio Sport tehdy sídlilo na Smíchově, vedl ho známý režisér K.M. Walló. Byl jsem zvědavý, co to vlastně obnáší, a tak mě jednou vzala s sebou. To prostředí mě fascinovalo. Film běžel na plátně a uprostřed studia stál epidiaskop. Což byl přístroj, kam skriptka vkládala český text, který se promítal na zeď. Něco jako čtecí zařízení,“ uvedl Jiří Štěpnička v jednom z rozhovorů.

Krutý osud

Velký vliv na jeho profesionální rozvoj měla maminka. „Mě v tomhle směru učila i máma, která používala příměr: ‚Na národním se musí šeptat tak, že je to slyšet až na druhou galerii, a pořád to musí být šepot.‘ A měla pravdu,“ vzpomínal herec, se kterým se osud v životě příliš nemazlil.

Narodil se v Londýně, kam jeho matka po válce odcestovala na delší studijní dovolenou, jeho otcem byl výtvarník a pedagog Jan Samec. Jeho rodiče byli manželi jen krátce.

Když se herečka vrátila zpět do Československa, místní poměry po roce 1948 ji přiměly k rozhodnutí emigrovat do Velké Británie. Pozvání od přítele, režiséra Františka Čápa (†58) však bylo vykonstruované komunistickou STB a herečka byla i s tříletým Jiříkem na Šumavě zadržena při pokusu o ilegální přechod hranice. V následném procesu ji odsoudili na patnáct let vězení za vlastizradu, trest jí byl nakonec zmírněn na deset let, které si odpykala v pardubické věznici.

Malý Jirka zatím putoval do dětského domova. Po půl roce se podařilo jeho otci, který žil s partnerkou v Karlových Varech, dostat syna do své péče. Celých deset let svou matku ve vězení pravidelně navštěvoval, a když ji v roce 1960 propustili, odstěhoval se za ní do Prahy. Od dětství se pohyboval v uměleckém prostředí a pozdější přihláška na DAMU pro něj byla jasná volba.

Milovaná žena

Mnohdy ve filmech a seriálech ztvárňoval svůdníky, v soukromí byl však oddaný manželce Janě, se kterou strávil 57 let. „Napřed jsme si nepadli do oka, ale potom se to změnilo. A z té dětské lásky jsme vytvořili manželství. Odbyli jsme si s Janou krize na začátku vztahu a pak už jsme se měli jenom rádi. Nevím, jak to zvládat, Jana mi všude schází, ale přes všechny problémy se mi umírat ještě nechce,“ vzpomínal Jiří Štěpnička po loňské prosincové kolizi s tramvají, kdy byl prý duchem nepřítomný a zlomený žalem z toho, že mu zemřela žena. I zraněný však zamířil do divadla a představení odehráI.

Inu, skutečný herecký mistr.