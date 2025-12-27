Byly to tehdy v rodině pražského šoféra Vladislava Schmitzera požehnané svátky. V roce 1920 se mu tři dny po Štědrém dnu narodil syn Jiří. Vladislav si později pořídil hospodu, takže klučina trávil dětství ve výčepu. Obratně roznášel pivo a naléval štamgastům dvojité rumy. V šestnácti vyfasoval tác a jako číšník na praxi se klaněl hostům v jednom žižkovském hotelu. Zařízení fungovalo také jako levný nevěstinec, takže chlapec získal i řadu jiných zkušeností.
„Jiní by nepřeplavali, co já jsem vypil,“ tvrdil Sovák v narážce na svůj tehdejší způsob života.