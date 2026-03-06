Pobyt za mřížemi? Ano. Drogy? Ovšem. Pokus o sebevraždu? Jistě. Divoký osobní život? Také máme. Jiří Schelinger naplnil představu nespoutaného rockera měrou vrchovatou. K tomu samozřejmě patřila i záplava úspěšných písní, zástupy fanynek a mezinárodní úspěch. Stal se z něj fenomén tak mimořádný, tak hlučný a neuchopitelný, že i cenzura na něj byla svým způsobem krátká a netroufla si jej natrvalo umlčet.
Mezi fanoušky se dokonce šířilo, že britská skupina Black Sabbath zvažuje angažmá českého zpěváka.