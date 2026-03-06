Cesta talentovaného rebela do záhuby. Smrti Jiřího Schelingera režim rychle využil

Premium

Fotogalerie 9

Jiří Schelinger (6. března 1951 Bousov – 13. dubna 1981 Bratislava) byl český rockový zpěvák a skladatel, jedna z předních postav českého rocku. | foto: ČTK

Tomáš Mrzena
  15:00
Byli zpěváci, byli svérázní zpěváci a pak byl Jiří Schelinger. V době normalizace si vytvořil vlastní svět plný svobody, slávy a také hazardu se životem. Právě nyní by slavil 75. narozeniny, tragicky však zemřel už ve třiceti.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Pobyt za mřížemi? Ano. Drogy? Ovšem. Pokus o sebevraždu? Jistě. Divoký osobní život? Také máme. Jiří Schelinger naplnil představu nespoutaného rockera měrou vrchovatou. K tomu samozřejmě patřila i záplava úspěšných písní, zástupy fanynek a mezinárodní úspěch. Stal se z něj fenomén tak mimořádný, tak hlučný a neuchopitelný, že i cenzura na něj byla svým způsobem krátká a netroufla si jej natrvalo umlčet.

Mezi fanoušky se dokonce šířilo, že britská skupina Black Sabbath zvažuje angažmá českého zpěváka.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Jednadvacetiletá dcera modelky Heidi Klumové pózuje ve spodním prádle

Nejčtenější

Snoubenka zpěváka kapely Måneskin se ukázala nahá v novém krimi seriálu 56 dní

Dove Cameron a Avan Jogia v seriálu 56 dní (2026)

Dove Cameron (30) se odhalila v novém seriálu 56 dní, kde se objevila hned v několika erotických scénách společně s hereckým kolegou Avanem Jogiou (34). Americká herečka a zpěvačka už dávno nehraje...

Megan Foxová rozpálila fanoušky novými sexy fotkami, reagoval i její expartner

Megan Foxová se po čase vrátila na Instagram a to hned s provokativními...

Megan Foxová (39) se po delší době znovu přihlásila o slovo na sociálních sítích sexy fotkami a její návrat vyvolal nadšené reakce fanoušků. Herečka zveřejnila na Instagramu novou sérii snímků z...

Finalistky soutěže krásy se předvedly v plavkách. Jak se vám líbí?

Finalistky Miss Czech Republic 2026

Za pár týdnů se Česko dozví, která ze soutěžících se stane novou Miss Czech Republic. O korunku, titul královny krásy a možnost reprezentovat na světových soutěžích zabojuje šest brunetek a čtyři...

Při natáčení sexuálních scén je těžké se nesmát, říká hvězda Bridgertonových

Jonathan Bailey v seriálu Bridgertonovi

Jonathan Bailey známý ze seriálu Bridgertonovi přiznal, že má při natáčení erotických scén velký problém přestat se smát. Sedmatřicetiletý herec se vrátil v roli Anthonyho Bridgertona v nové čtvrté...

Instruktorka nahé jógy dostane v Naked Attraction druhou šanci na lásku

Andrea v Naked Attraction

Sexy blondýnka Andrea (32) došla v Naked Attraction až k oblečenému rande s milovníkem žen Honzou. Vztah z toho ale nebyl a nyní dostala instruktorka nahé jógy šanci, aby si sama vybrala.

Cesta talentovaného rebela do záhuby. Smrti Jiřího Schelingera režim rychle využil

Premium
Jiří Schelinger (6. března 1951 Bousov – 13. dubna 1981 Bratislava) byl český...

Byli zpěváci, byli svérázní zpěváci a pak byl Jiří Schelinger. V době normalizace si vytvořil vlastní svět plný svobody, slávy a také hazardu se životem. Právě nyní by slavil 75. narozeniny, tragicky...

6. března 2026

Happyend v Naked Attraction? Andrea s Vaškem prozradili, jestli jsou spolu

Andrea a Vašek v Naked Attraction

V Naked Attraction si vybírala instruktorka nahé jógy Andrea (32). Matka dvou dětí byla nerozhodná a jeden z vyřazených nápadníků prozradil, že o něj projevila zájem i bezprostředně po natáčení,...

6. března 2026

Nevěděla jsem, že jsou muži schopni předstírat, říká Boho po rozchodu s Langmajerem

Lukáš Langmajer a Jitka Boho (21. října 2025)

Nějakou dobu jsou už od sebe, ale ta nejtěžší zkouška je teprve čeká. Jitka Boho a její ex Lukáš Langmajer se od dubna budou znovu setkávat na prknech Divadla Broadway v muzikálu Mýdlový princ jako...

6. března 2026  11:26

Emma Watsonová má novou lásku. Randí s mexickým miliardářem

Emma Watsonová a Gonzalo Hevia Bailleres v Mexico City (4. března 2026)

Emma Watsonová (35) má podle všeho novou lásku. Britská herečka, která se proslavila jako Hermiona Grangerová ve filmové sérii Harry Potter, randí s mexickým podnikatelem Gonzalem Heviou Bailleresem....

6. března 2026

Veronika Rajek je těhotná, slovenskou modelku sledují na Instagramu miliony lidí

Modelka Veronika Rajek na Instagramu oznámila, že je těhotná. (březen 2026)

Nejsledovanější Slovenka na Instagramu, modelka a influencerka Veronika Rajek (30) oznámila, že je těhotná. Pro její miliony sledujících to byla velmi překvapivá zpráva a jak už to u Rajek bývá, na...

6. března 2026  9:06

Nejdůležitější je věrnost, říká Daniel Bambas o vztahu s dánským partnerem

Daniel Bambas

Už čtvrtým rokem pendluje mezi Prahou a Kodaní. Zatím za svým dánským partnerem léta letadlem, ale zanedlouho by mohl využít přímého železničního spoje mezi oběma městy. Jenomže by mu to vzalo...

6. března 2026

Pro Pavla si přijdu půvabná vždy. Jsem spokojená a milovaná, říká Dara Rolins

Pavel Nedvěd a Dara Rolins

Jednou z hlavních hvězd nedávného brněnského Plesu v Intru byla Dara Rolins. Zpěvačka v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila nejen o dceři a práci. Prozradila také, jak to vypadá s domem, který spolu s...

6. března 2026

Casting do Samotářů? Bylo mi to jedno, šla jsem tam zamilovaná, vzpomíná Schneiderová

Premium
Jitka Schneiderová

Neskrývá vděk za to, že ji v seriálu nenutili moc střílet. Herecké přírodní zákony popírá Jitka Schneiderová i jinak. Třeba tím, že na rozdíl od mnoha jiných pověrčivých kolegyň se nebála ujmout role...

5. března 2026

Britney Spears v Kalifornii zatkla policie. Řídila opilá nebo zdrogovaná

Americká zpěvačka Britney Spears. (6. listopadu 2022)

Americká zpěvačka Britney Spears byla ve středu večer v jižní Kalifornii zatčena a ve čtvrtek ráno propuštěna, napsala agentura AP s odkazem na kancelář šerifa okresu Ventura. Jakému obvinění popová...

5. března 2026  17:05

Jacob Elordi prozradil, jak s Margot Robbie natáčeli vášnivé scény v Bouřlivých výšinách

Jacob Elordi a Margot Robbie v Londýně (5. února 2026)

Herec Jacob Elordi se podělil o zkušenosti z natáčení adaptace klasického románu Emily Brontëové Bouřlivé výšiny, v níž si zahrál s Margot Robbie. Film plný intenzivních momentů mezi jejich postavami...

5. března 2026  13:49

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Móda z BRIT Awards: Nadité dekolty, bizarní outfity i Osbourne kost a kůže

Móda na udílení BRIT Awards v Manchesteru (28. února 2026)

Nedávné udílení hudebních cen BRIT Awards v Manchesteru přilákalo spoustu známých tváří. Jak to na podobných akcích bývá zvykem, platilo, že čím bláznivější outfit, tím více pozornosti. Někteří však...

5. března 2026

Slavím výročí, že jsem tu znovu, říká o cévní mozkové příhodě Olga Šípková

Olga Studničková Šípková v pořadu 13. komnata (březen 2026)

Bývalá mistryně světa v aerobiku Olga Studničková Šípková (56) se po třinácti letech vrátila do pořadu 13. komnata, aby popsala, jak její příběh po boji s depresemi pokračoval dál. Vysvětlila, proč...

5. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.