Jiří Procházka má za sebou 38 zápasů, z toho 32 vyhraných. „Já ani sám nevím, já to skóre nepočítám, protože to miluji ze srdce a je to to nej, co v životě mám. Tedy teď už ne, teď mám ještě vás dvě,“ dodal s pohledem upřeným na svou partnerku, advokátku Kamilu Kordulíkovou, a množným „vás dvě“ myslel kromě ní ještě jejich dceru.
„Kde se potká advokát ze zápasníkem? No na zápase,“ vysvětlila Procházkova partnerka. V zápasení ho podporuje. Oba ale přiznali, že jejich vztah nebyl vždy idylický. Několikrát se rozešli. Kamila říká, že jednou, Jiří že dvanáctkrát.
„Pár těch mezírek tam bylo. Rozešli jsem se, sešli jsme se, bylo to takové bouřlivé. Oba jsme takoví trošku ohnivější. Já pracuji hodně na bázi emocí,“ vysvětlil Procházka. „A já jsem úplná sopka,“ dodala Kordulíková s tím, že měla Procházku za toho klidnějšího.
„Já jsem ten klidný a vypouštím to na tréninku, ale když ne na tréninku, tak doma,“ přiznal zápasník.
|
Příští rok budeme tři. Český samuraj Jiří Procházka oznámil, že bude otec
„Každý chlap by měl znát ve svém životě svou životní misi, cíl, za kterým jde,“ vysvětluje Procházka, proč je u něj zápasení na prvním místě a partnerka se tomu musí přizpůsobit.
Rodině třeba ordinoval spaní v kyslíkových stanech. „To bylo hrozné. On nám normálně vysavačem odsával kyslík při spaní a já jsem se bála, že se udusím,“ říká Kordulíková.
„Všechny tyto procesy sdílí celou kariéru se mnou,“ chválí partnerku Procházka. Spolu teď mají měsíční dceru Eleonoru. „Když jsem se dozvěděl, že budu mít holčičku, tak to ve mně vzbudilo ochranitelský pud,“ říká Procházka.
Na bojové sporty jí dát nechce. „Nejsem toho zastáncem. Možná judo ze začátku, tam jsou dobré mravy. Ale když vidíte holky v MMA, jak se rvou a mlátí do sebe, tak to ne,“ říká Procházka, který používá přezdívku BJP.
„Od začátku mé tréninky byly čistě a jen na sílu úderu, na sílu bomby tak, abych mohl zkosit každého, tak tomu říkám bomby jak p*ča,“ vysvětlil Procházka svou přezdívku, podle níž pojmenoval i svou nadaci BJP Foundation.
„Dnes jsme předávali na Masarykově onkologickém ústavu, kde se otevíralo další centrum, docela velkou částku,“ prozradil.