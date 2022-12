Skočil jsem před transplantací z okna, bál jsem se o kočky, říká dabér Prager

Jiří Prager se narodil v roce 1951 v Praze do rodiny Aloise Jiráska, jehož je pravnukem. Mezi hvězdy, kterým propůjčil svůj hlas, patří kromě Al Pacina například Dustin Hoffman, Danny DeVito nebo Rowan Atkinson. Načetl také řadu audioknih. Jeho fanoušci si jistě všimli, že letos jeho jméno v titulcích vůbec nefigurovalo.

Jiří se počátkem roku těšil na nového Al Pacina, velmi vážné onemocnění však ohrozilo nejen jeho kariéru, ale i život. Známý český dabér totiž prodělal v poměrně rychlém sledu operaci srdce, mimořádně obtížně zastavitelné krvácení jícnových varixů a akutní transplantaci jater.

„Měl jsem letos štěstí, že jsem potkal lidi, kteří včas poznali, že jsem nemocný. Projevovalo se to únavou, narostlo mi hodně břicho. Po rozborech krve jsem se dostal na internu do nemocnice na Karlově náměstí. Pan doktor řekl, že to je špatné a musíme hned udělat punkci. Netušil jsem, že v sobě člověk může mít tolik vody, vypumpovali mi opakovaně přes deset litrů,“ říká Jiří Prager v novém dílu pořadu 13. komnata.

Ivana Andrlová a Jiří Prager převzali Cenu Františka Filipovského za nejlepší výkon ve filmovém dabingu. (16. září 2001)

„Měl jsem problémy s pupeční kýlou. Zjistilo se, že volná tekutina v břiše i kýla byly vlastně už důsledkem pokročilého jaterního onemocnění, cirhózy, což je nahromadění vaziva v játrech, při kterém dochází k poruše funkce jater. Lékař na Karláku mi řekl, že jediné řešení je transplantace. Skončil jsem tedy hned v IKEMu a podstoupil všechna možná vyšetření,“ popisuje.

Cirhózu si mnozí spojují s alkoholovým poškozením jater, může však vzniknout na základě celé řady onemocnění. Patří sem například různé infekční nemoci, hepatitidy a podobně.

„Na transplantaci jsem moc ani nemyslel. Celou dobu jsem měl v hlavě starost hlavně o své kočky, které mám doma. Říkal jsem si, že než podstoupit nějakou transplantaci a pak být bez koček, tak si tady skočím z okna a bude klid. Netušil jsem, že to je docela vysoko a skončil jsem samozřejmě okamžitě na psychiatrii. Byl jsem v nemocnici na umření, ale bylo mi tehdy všechno jedno, nějaká játra... Hlavně aby netrpěla kočka, soused už ze mě byl úplně nešťastný, pořád jsem mu totiž volal, jestli se o ni dobře stará,“ směje se už dnes dabér.

Dabér Jiří Prager v pořadu 13. komnata (2022)

Jiřího Pragera naštěstí nepotkal osud dabingového režiséra, kterého ztvárnil v seriálu Petra Zelenky Dabing Street, jenž v jednom z dílů umírá. I když byly momenty, kdy měl opravdu namále. Při jednom z vyšetření před transplantací se u Jiřího zjistila nečekaná komplikace v podobě významného zúžení na věnčité srdeční tepně, které museli lékaři přednostně vyřešit.

„Pak mi jednoho dne zničehonic do toho všeho praskly jícnové varixy a krvácely. Jícnové varixy jsou důsledkem přetlaku, který vzniká v játrech při cirhóze. Měl jsem velké štěstí, že jsem byl už nemocnici, rovnou mě i s postelí odvezli na sál a snažili se to zastavit. Mému bratrovi tehdy dokonce otevřeně řekli, že jen těžko přežiji noc,“ vzpomíná dabér na náročné chvíle.

Personál pražského IKEMu se o něj podle jeho slov skvěle staral nejen po stránce medicínské, ale i psychické, což mu v několikaměsíčním boji o život zásadně pomohlo. S takovou „náloží“ zdravotních malérů, která ho potkala, by se totiž ani při své optimistické, veselé povaze nedokázal sám popasovat.

Naštěstí vše mělo šťastný konec, Jiří se odstěhoval z Prahy na svoji chalupu v Rabakově, kde má spoustu přátel, o něž se může v případě potřeby opřít. Dabování filmů musel omezit, ale na milovaného Al Pacina, jak říká, je připraven opět vyrazit do studia. „Až zase něco natočí. Čekal s tím prý na mě, až se uzdravím,“ říká s úsměvnou nadsázkou.

Během natáčení pořadu promluvil Jiří Prager krátce také o Aloisi Jiráskovi. „O pradědečkovi moc povídat nebudu. Jen vám řeknu takovou zajímavost. Když vznikla republika, řešilo se, zda bude prezidentem Masaryk, nebo právě Jirásek. Jirásek byl totiž tehdy známější. Ale nakonec to dopadlo takto,“ dodává.

VIDEO: Herec a dabér Prager je pravnuk Aloise Jiráska: