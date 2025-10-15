Jiří Pospíšil se pochlubil dcerou Medou. Vzal ji na mimořádné zastupitelstvo

Autor:
  13:52
Jiří Pospíšil na středeční mimořádné zastupitelstvo hlavního města Prahy nedorazil sám. Společnost mu dělala dcera Meda. Bývalý ministr spravedlnosti se stal otcem letos na jaře.
Jiří Pospíšil a jeho dcera Meda na mimořádném jednání pražského zastupitelstva...

Jiří Pospíšil a jeho dcera Meda na mimořádném jednání pražského zastupitelstva (15. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Jiří Pospíšil a jeho dcera Meda na mimořádném jednání pražského zastupitelstva...
Jiří Pospíšil a jeho dcera Meda na mimořádném jednání pražského zastupitelstva...
Jiří Pospíšil a jeho dcera Meda na mimořádném jednání pražského zastupitelstva...
Jiří Pospíšil a jeho dcera Meda na mimořádném jednání pražského zastupitelstva...
25 fotografií

Pro některé na zastupitelstvu byla mnohem zajímavější návštěva dcery Jiřího Pospíšila Medy než program, kde se probíraly otázky Pražských služeb, Libeňského mostu a neoprávněného pobírání odměn primátorovým náměstkem Zdeňkem Hřibem. Následně byl odhlasován program Střet zájmů ředitele Pražských služeb a pochybení v řízení gesce náměstkyně primátora Jany Komrskové.

Jiří Pospíšil a jeho dcera Meda na mimořádném jednání pražského zastupitelstva (15. října 2025)

Jiří Pospíšil a jeho partner Jan Šašek, který je zastupitelem Plzeňského kraje za ODS, se stali rodiči díky náhradní matce. Holčičku jim odnosila jejich kamarádka. Politik dceru ukázal už v květnu. „První máj je lásky čas… potvrzeno,“ napsal tenkrát politik na Facebooku a Instagramu k fotografii s dcerkou.

Později ji také ukázal na sociálních sítích u příležitosti nedožitých 106. narozenin mecenášky umění Medy Mládkové. „Žena s obrovskou energií, vizí a odvahou, která dokázala nemožné a zanechala po sobě víc, než si možná sama uměla představit. Když dnes držím v náručí malou Medu, uvědomuju si, jak silné jméno nese. A zároveň věřím, že stejně jako Meda Mládková bude i ona vyrůstat s odvahou jít si za svým a s vírou, že i jeden jediný člověk může zanechat tak velkou stopu,“ uvedl Pospíšil.

O své cestě k dítěti Pospíšil mluvil v březnu v podcastu Insider. „Plním si tím životní sen. Člověk má za sebou nějakou úspěšnou kariéru, má pocit, že něco dokázal. Má pocit, že to chce někomu předat,“ popsal.

Okomentoval také svůj vztah s partnerem Janem Šaškem, zastupitelem Plzeňského kraje za ODS. Svěřil se, že o dítě usilovali zhruba deset let. „Všichni v okolí to znají. Nemám potřebu dělat nějaké coming outy nebo mediální akce. Stejně si půlka lidí bude myslet, že to dělám kvůli volbám. Fakt to nedělám kvůli volbám,“ řekl Pospíšil.

Jiří Pospíšil a jeho dcera Meda na mimořádném jednání pražského zastupitelstva (15. října 2025)

„Nikdy jsem nic nehrál. Nejsem ten, kdo by vytvářel dojem, že je křesťanský konzervativec majíc doma manželku a někde měl schovaného kluka. Takhle nefunguji. Žiju svůj život, který netajím, který je myslím v pořádku, je legální,“ dodal.

Pospíšil už v minulosti prohlásil, že s narozením dcery odejde na „mateřskou dovolenou“. Jak ale sám upřesnil, pro politika nic takového neexistuje. Proto se rozhodl rezignovat na pozici pražského náměstka pro kulturu, nadále ale zůstane řadovým zastupitelem.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Aneta Krejčíková fotila ve spodním prádle. Nemusíte psát oukej a hratelný, říká

Aneta Krejčíková (34) dva roky po operaci prsou zapózovala v reklamní kampani na spodní prádlo a ukázala své křivky. Herečka se výsledkem focení pochlubila na svém Instagramu a popsala, jak vnímá...

Bez vrásky, ale kráska není. Ryanová, Kidmanová i Bluntová to přehánějí s úpravami

Hladké čelo, porcelánový obličej jen s minimálními vráskami a křečovitý úsměv s napíchanými rty. Tak nyní vypadá hodně hollywoodských hereček, které podlehly trendu věčného mládí. Zřejmě jim nevadí,...

Srdce roztříštěné na miliony kousků. Veronika Arichteva přišla o miminko

Herečka Veronika Arichteva (39) se na sociální síti svěřila fanouškům s obrovskou ztrátou, která ji potkala. Přišli s manželem Biserem Arichtevem (48) o vytoužené miminko. Byl to chlapec.

Romantika na jachtě. Katy Perry strávila víkend s expremiérem Trudeauem

I když se spekulovalo o tom, že vztah Katy Perry (40) a bývalého kanadského premiéra Justina Trudeau (53) byl jen krátkým milostným románkem po zpěvaččině rozchodu s hercem Orlandem Bloomem, opak je...

Luke a Lorelai znovu spolu. Podívejte se, jak vypadají hvězdy Gilmorek po 25 letech

Ikonický seriál Gilmorova děvčata slaví letos čtvrtstoletí, a Hollywood si tuto příležitost nenechal ujít. Hlavní hvězda Lauren Grahamová, známá jako Lorelai Gilmoreová, milník oslavila odhalením...

Jiří Pospíšil se pochlubil dcerou Medou. Vzal ji na mimořádné zastupitelstvo

Jiří Pospíšil na středeční mimořádné zastupitelstvo hlavního města Prahy nedorazil sám. Společnost mu dělala dcera Meda. Bývalý ministr spravedlnosti se stal otcem letos na jaře.

15. října 2025  13:52

Neblázni! radil Ondřej Brzobohatý Daniele ohledně její účasti ve Zrádcích 2

Druhá řada psychologické reality show Zrádci patří k nejsledovanějším hitům podzimní televizní sezóny. Jedním z taháků je moderátorka Daniela Brzobohatá, členka takzvané královské elity. Každý nový...

15. října 2025  12:16

Do své knížky jsem na rovinu napsal, že jsem kretén, hlásí populární lékař Šebek

Oblíbený lékař Tomáš Šebek (48) v pořadu 13. komnata popsal své dětství v toxickém, disharmonickém prostředí, z něhož si bohužel vzorce chování odnesl i do dospělosti. To ho dovedlo téměř až k...

15. října 2025  11:25

Karel Heřmánek den před sebevraždou sepsal poslední vůli. Dělil miliony

Je tomu více než rok, co proti sobě obrátil střelnou zbraň jeden z nejcharismatičtějších herců své generace Karel Heřmánek (†76). Dodnes se nevědělo, co ho k tomuto zoufalému činu dovedlo, a ani to,...

15. října 2025  9:19

S Čechem už bych nechodila, říká vnučka Reginy Rázlové Emilie Diatta

Herečka Regina Rázlová představila v Show Jana Krause svou vnučku. Jmenuje se Emilie Diatta, je režisérka, a do svých 13 let žila ve Francii. Příchod do Čech pro ni byl šok a i když jí vztah s Čechem...

15. října 2025

Šárka Krausová si už našla porodní asistentku. Je mi oporou, říká

I když je už ve vyšším stupni těhotenství, nedalo jí to, aby se nešla podívat na křest knihy svojí kolegyně Libuše Švormové. „Měla jsem to štěstí, že jsem s Libuškou hrála v představení Pygmalion....

15. října 2025

Po mně má vzhled, po manželce astigmatismus, říká Kotek o synovi Hubertovi

Herec a moderátor Vojta Kotek přišel do pořadu 7 pádů Honzy Dědka s manželkou Radanou a prozradil, že ho samotného překvapilo, jak se jeho žena podobá jeho matce. Mají spolu tříletého syna Huberta a...

14. října 2025

Holub vyhrál Roztančené divadlo, Řandová řádila až do roztrhání šatů

Vítězem sedmého pražského ročníku Roztančeného divadla se stal herec Antonín Holub. Horké chvíle na jevišti Vinohradského divadla ale zažila i jeho kolegyně Regina Řandová. Její šaty nevydržely...

14. října 2025  12:01

Nic umělého, říká o svém mužství v nahé scéně hvězda Rodu Guinnessů

Herec Anthony Boyle (31) se stal přes noc jedním z nejdiskutovanějších mužů na internetu. A to nejen díky své roli v netflixovém seriálu o pivovarnické rodině Rod Guinnessů, který mnozí přirovnávají...

14. října 2025  10:01

Chránit pracovní místa pro české lidi? Totální nesmysl, říká Pohlreich

Premium

Fanoušci Ano, šéfe! měli dlouhá léta za to, že historii jadrné gastronomické reality show definitivně uzavřela památná epizoda z hostivařské Kačabky z roku 2018. Na sklonku léta se však nejznámější...

14. října 2025  9:26

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Nikdo neví, čím jsem si musela projít, říká Jennifer Anistonová o životě bez dětí

Americká herečka Jennifer Anistonová (56) čelí celé roky kritice a spekulacím kvůli tomu, že nemá děti. Otázky o mateřství dostává téměř v každém rozhovoru a média ji označují za sobeckou. Hvězda...

14. října 2025  8:41

Kluci nemají tak „husté“ dětství, jako jsem měla já, říká Monika Absolonová

„Vždycky jsem chtěla zpívat a jsem vděčná za to, že můžu, že si na mě lidi zvykli, chodí na mé koncerty a přijali mě za svou. Tak to teď nechci brzdit,“ říká Monika Absolonová. Počítá ale s tím, že...

14. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.