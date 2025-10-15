Jiří Pospíšil se pochlubil dcerou Medou. Vzal ji na mimořádné zastupitelstvo

Pro některé na zastupitelstvu byla mnohem zajímavější návštěva dcery Jiřího Pospíšila Medy než program, kde se probíraly otázky Pražských služeb, Libeňského mostu a neoprávněného pobírání odměn primátorovým náměstkem Zdeňkem Hřibem. Následně byl odhlasován program Střet zájmů ředitele Pražských služeb a pochybení v řízení gesce náměstkyně primátora Jany Komrskové.
Jiří Pospíšil a jeho partner Jan Šašek, který je zastupitelem Plzeňského kraje za ODS, se stali rodiči díky náhradní matce. Holčičku jim odnosila jejich kamarádka. Politik dceru ukázal už v květnu. „První máj je lásky čas… potvrzeno,“ napsal tenkrát politik na Facebooku a Instagramu k fotografii s dcerkou.
Později ji také ukázal na sociálních sítích u příležitosti nedožitých 106. narozenin mecenášky umění Medy Mládkové. „Žena s obrovskou energií, vizí a odvahou, která dokázala nemožné a zanechala po sobě víc, než si možná sama uměla představit. Když dnes držím v náručí malou Medu, uvědomuju si, jak silné jméno nese. A zároveň věřím, že stejně jako Meda Mládková bude i ona vyrůstat s odvahou jít si za svým a s vírou, že i jeden jediný člověk může zanechat tak velkou stopu,“ uvedl Pospíšil.
O své cestě k dítěti Pospíšil mluvil v březnu v podcastu Insider. „Plním si tím životní sen. Člověk má za sebou nějakou úspěšnou kariéru, má pocit, že něco dokázal. Má pocit, že to chce někomu předat,“ popsal.
Okomentoval také svůj vztah s partnerem Janem Šaškem, zastupitelem Plzeňského kraje za ODS. Svěřil se, že o dítě usilovali zhruba deset let. „Všichni v okolí to znají. Nemám potřebu dělat nějaké coming outy nebo mediální akce. Stejně si půlka lidí bude myslet, že to dělám kvůli volbám. Fakt to nedělám kvůli volbám,“ řekl Pospíšil.
„Nikdy jsem nic nehrál. Nejsem ten, kdo by vytvářel dojem, že je křesťanský konzervativec majíc doma manželku a někde měl schovaného kluka. Takhle nefunguji. Žiju svůj život, který netajím, který je myslím v pořádku, je legální,“ dodal.
Pospíšil už v minulosti prohlásil, že s narozením dcery odejde na „mateřskou dovolenou“. Jak ale sám upřesnil, pro politika nic takového neexistuje. Proto se rozhodl rezignovat na pozici pražského náměstka pro kulturu, nadále ale zůstane řadovým zastupitelem.