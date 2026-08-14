Název filmu napovídá, že hlavním tématem jsou drogy. Můžete nastínit děj 6 gramů?
Zápletku sice odstartují drogy, ale pak se rozjede horská dráha plná zvratů. Osobně jsem si film přirovnal k Vlastníkům střiženým Tarantinem. Všechno začne ve chvíli, kdy se během školního výletu najdou v pokoji čtyř středoškoláků nelegální látky. Paní ředitelka se rozhodne okamžitě jednat a svolá speciální třídní schůzku, na kterou si předvolá jejich tatínky. Moje postava, Šimon, je jedním z nich.
Na roli máte jasné nároky – potřebujete ji cítit, měla by být odlišná od vaší povahy, ale taky ji musíte vnitřně chápat. V čem právě Šimon vašim požadavkům vyhovoval?
On vůbec ničemu nerozumí. Všechno, co v životě dělám já, se opírá o chápání kontextů. Jemu motivace ostatních lidí naprosto unikají. Vůbec neví, která bije. Do každého problému se přesto vrhá po hlavě s cílem ho ihned vyřešit. Svoje kroky ale rozhodně nemá promyšlené, což z něj dělá takového lidského kamikadze.
Tvorba vlastních projektů mě neskutečně naplňuje, ale pokaždé si na mém těle vybere svou daň.