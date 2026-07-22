Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Červený koberec není cíl. Ale k filmu patří, míní herec a režisér Jiří Mádl

Jiří Mádl

Jiří Mádl | foto: Lenka Hatašová

Jiří Mádl
Jiří Mádl
Jiří Mádl
Jiří Mádl
60 fotografií
Před dvěma lety zažil v Karlových Varech doslova smršť kolem filmu Vlny, loni zasedal v porotě a letos? „Mám asi dva drinky za celý festival a chodím spát v deset večer,“ smál se Jiří Mádl. Na jubilejním ročníku představil film 6 gramů, ale řeč se rychle stočila i k otcovství, české kinematografii, kritice, červenému koberci nebo blížící se čtyřicítce.

Ve Varech jste představil film 6 gramů. Jaká byla na něm práce?
Byla hodně koncentrovaná. Polovina filmu se odehrává během jediné školní schůzky v tělocvičně, takže to mělo skoro divadelní charakter. Právě to mě bavilo. Když jste dlouho pohromadě v omezeném prostoru, vzniká úplně jiná energie než při klasickém natáčení.

Příběh se dotýká citlivého tématu drog u dětí. Přemýšlel jste při natáčení, jak byste reagoval jako táta?
Vůbec nevím. Synovi jsou teprve tři a půl roku. Zatím u něj nacházím úplně jiné věci a z těch mám radost. Takže odpověď vlastně neznám.

Jiří Mádl

Ve filmu hrajete s Ondřejem Vetchým, Davidem Novotným nebo Martinem Pechlátem. Jak funguje taková herecká sestava?
Když je na place několik výrazných herců, je podle mě nejdůležitější nenechat se strhnout. Každý jsme tam z nějakého důvodu vybraný a člověk si musí tu svoji jinakost uhlídat. To je možná těžší než cokoliv jiného.

Střídáte rád komedie a vážné role?
Mě vždycky baví to, co mám právě před sebou. Když dokončím drama, těším se na komedii. A když natočím komedii, mám chuť na něco vážnějšího. Myslím, že člověk potřebuje změnu, jinak začne opakovat sám sebe.

Vloupali jsme se do metra v Berlíně, prozrazuje Jiří Mádl o natáčení s Vorlem

Minulé roky jste na festivalu zažíval velký pracovní kolotoč. Jaké byly letošní Karlovy Vary?
Úplně jiné. Před dvěma lety jsem tady zažil obrovský nápor kolem Vln. Prakticky jsem se nezastavil. Loni jsem byl členem poroty, takže zase samá práce. A letos? Měl jsem jen pár povinností kolem 6 gramů. A jinak vlastně nic.

Měl jsem asi dva drinky za celý festival, chodil jsem spát kolem desáté večer, vstávál jsem v devět, a dokonce jsem se stihl opalovat na balkoně. Říkal jsem si, že takové Vary jsou vlastně skvělé. Letos jsem tady navíc byl bez rodiny, a i když jsem si loni, když tady byli, říkal, že to nebyl nejlepší nápad, protože to není úplně prostředí pro rodinu, tak letos jsem si zase říkal, že nebyl dobrý nápad je sem nevzít. (smích)

Máte na festivalu místo, kam chodíte nejraději?
Asi Bokovku. Přijde mi, že právě tam vznikají ta nejpřirozenější setkání filmařů. Není to o velkých večírcích, ale o tom, že si lidé normálně sednou a povídají si.

Jiří Mádl

Co pro vás dnes znamená projít se po červeném koberci?
Myslím, že se někdy podceňuje, jak důležitý je ten okamžik pro lidi, kteří film několik let připravovali. Nejde o pozlátko. Jde o symbol. Během práce na filmu totiž člověk moc okamžitých odměn nezažívá. Dnes jsme všichni zvyklí na rychlý dopamin, ale film je dlouhá trať. Najednou přijdete na festival, vidíte plné sály a máte pocit, že to celé mělo smysl. To je krásný pocit.

Festivalová kina praskají ve švech. Přál byste si, aby stejně fungovala i běžná kina?
Určitě. Myslím si, že česká kinematografie se dlouhodobě zlepšuje. Paradox je, že to automaticky neznamená vyšší návštěvnost. U filmu totiž nefunguje jednoduchá rovnice. Když uděláte lepší jogurt, prodá se ho víc. Když natočíte lepší film, vůbec to nemusí znamenat více diváků. Je v tom spoustu proměnných. Počasí, události ve světě a podobně.

Jiří Mádl
Jiří Mádl
Jiří Mádl
Jiří Mádl
60 fotografií

Jak se podle vás český film za poslední roky změnil?
Myslím, že se hodně změnilo hlavně chování diváků. Přesto máme v Česku něco výjimečného. Lidé vyrůstají na českých pohádkách, pak sledují české filmy pro mladé, později další domácí tvorbu a vlastně s ní žijí celý život. V mnoha zemích to vůbec není běžné. A pak jsou tady trendy. Jednu dobu všichni tvrdili, že budoucností je 3D. Dnes se mluví o umělé inteligenci. Před pár lety o CGI. Já si myslím, že nejdůležitější je dělat poctivě svoji práci a nenechat se každou módní vlnou rozhodit.

Jiří Mádl

Poslední dobou vzniká hodně filmů s vážnými tématy. Je to správný směr?
Silná témata se točila vždycky. Vedle nich ale musí existovat komedie, pohádky, čistě divácké projekty. Kinematografie potřebuje celé spektrum. Člověk se někdy chce smát a jindy víc cítit. Obojí má své místo.

Jak dnes snášíte kritické recenze?
Dobře. Já si ale navíc nějakou zdrcující kritiku nepamatuju. Samozřejmě mě zamrzí, když kritik trefí něco, o čem sám vím, že je pravda. Párkrát se to stalo.

Vedle herectví stále režírujete a píšete. Kdy jste věděl, že chcete dělat i tohle?
Vlastně už jako dítě. Bavilo mě psát. Když jsem ve škole napsal nějakou povídku nebo legrační příběh a ostatní se smáli. Tehdy jsem poprvé zažil pocit, že můžete něco vytvořit a ono to funguje. Herectví přišlo později.

Ondřej Vetchý, Leona a Jiří Mádl ve filmu 6 gramů (2026)

Co právě připravujete?
Velký celovečerní film jako režisér. A jako herec mám také dost nabídek, ale už si je hlídám. Snažím se nepřijmout víc než tři filmy za rok, protože jinak bych neměl prostor na vlastní tvorbu.

Kdybyste měl natočit film o karlovarském festivalu, o čem by byl?
A to je dobrá otázka. Odpověď je, že nevím, ale zkusím se nad tím zamyslet.

Na podzim oslavíte čtyřicáté narozeniny. Berete to jako životní mezník?
Asi ano, ale vlastně se na to těším. Bude mi čtyřicet a synovi čtyři. Budu přesně desetkrát starší než on. Přijde mi to jako hezká symbolika. Mám pocit, že s věkem člověk některým věcem prostě řekne – už ne. A není to smutné. Je to osvobozující.

Je strašně nesexy, když chlap sám sebe žere. Jiří Mádl o roli otce i drilu v klášteře

Kdyby jednou chtěl být váš syn hercem...
Nebránil bych mu. Aspoň bude ode mě vědět, jak těžká práce to je. Ale kdo ví, jak bude svět filmu za dvacet let vypadat.

Když zrovna nepracujete, čím si nejvíc odpočinete?
Jsem hlavně se synem a třeba hrajeme hokej nebo fotbal, klidně u nás v obýváku. Nebo se díváme na Krtečka, protože toho opravdu miluje. Musím říct, že až díky němu jsem si znovu uvědomil, jak geniálně jsou ty příběhy udělané. Člověk vidí, jak dětskou fantazii opravdu rozvíjejí.

Co byste popřál festivalu Karlovy Vary?
Klid a sílu. Myslím, že festival dospěl do bodu, kdy přesně ví, čím je. Nepotřebuje být větší ani okázalejší. Zná svoje místo, a právě v tom je jeho největší síla.

A návštěvníkům?
Aby odcházeli z kina s pocitem, že jim jejich vlastní život dává ještě větší smysl. To je podle mě to nejvíc, co může kinematografie nabídnout.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bianca Censori opět provokuje. V tělovém korzetu působila modelka téměř nahá

Bianca Censori přitáhla pozornost tělovým korzetem a vysokými kozačkami, Kanye...

Australská architektka a modelka Bianca Censori (31) znovu přitáhla pozornost fotografů svým odvážným módním výběrem. Při procházce Los Angeles po boku manžela Kanyeho Westa (49) oblékla tělový top...

Indiana Jones nestárne. Harrison Ford oslavil 84, ukázal svaly a skvělou kondici

Hollywoodská legenda ukázala skvělou kondici a svalnaté paže, které by Fordovi...

Harrison Ford oslavil 84. narozeniny ve skvělé kondici. Hollywoodskou legendu zachytili fotografové při projížďce na kole v Los Angeles, představitel Indiana Jonese ukázal svalnaté paže i vyrýsovanou...

Šlo jen o sex. Brian Austin Green promluvil o vztahu s exmanželkou Megan Foxovou

Slavná herečka Megan Foxová a její vypracované bříško. Ne nadarmo se stala...

Herec Brian Austin Green (53) se po letech ohlédl za manželstvím s Megan Foxovou (40). Přiznal, že ve vztahu zpočátku hrála zásadní roli fyzická přitažlivost. Po rozvodu s pomocí terapeutů svůj...

OBRAZEM: Kordula, syn Bolka Polívky i dcera Verešové. Děti slavných ovládly Vary

Dcera Geislerové, syn Polívky i Kordula Stropnická. Děti slavných ovládly Vary....

Karlovarský filmový festival není jen přehlídkou známých herců, zpěváků a modelek. Letos na sebe strhli pozornost také jejich potomci. Fanoušky zaujali například Kordula Stropnická, Jan Polívka,...

Sydney Sweeney předvádí vlastní spodní prádlo. Hledej Ježíše, píší jí

Sydney Sweeney v jedné z reklam.

Americká herečka Sydney Sweeney se proslavila především díky rolím Cassie Howardové v seriálu Euforie, či Olivie Mossbacherové v minisérii Bílý lotos. V současnosti se věnuje i návrhářství spodního...

Červený koberec není cíl. Ale k filmu patří, míní herec a režisér Jiří Mádl

Jiří Mádl

Před dvěma lety zažil v Karlových Varech doslova smršť kolem filmu Vlny, loni zasedal v porotě a letos? „Mám asi dva drinky za celý festival a chodím spát v deset večer,“ smál se Jiří Mádl. Na...

22. července 2026

Ze sociálních sítí lze vyčíst ledacos, realita je jiná, říká Matějovský

V pořadu Rozstřel dnes vystoupí Václav Matějovský, mladý talentovaný herec,...

Václav Matějovský (30) si užívá roli otce, v práci je v jednom kole a svůj život si pochvaluje. Přesto má sny, které by si chtěl splnit a i díky velmi přející snoubence se mu to zřejmě brzy splní. V...

22. července 2026

Vydržela jsem hodně, dnes bych některé věci už nepřijala, říká Simona Hába Zmrzlá

Premium
Simona Hába Zmrzlá.

Zkazíš si kariéru, nic nedokážeš... Tohle slyšela, když na konci studia otěhotněla. Dnes je matkou tří dětí a jednou z hlavních postav seriálu Odznak Vysočina, který se zařadil mezi nejsledovanější...

21. července 2026

Robbie Williams vysvětluje, co malého bílého z něj vypadlo v přímém televizním přenosu

Co vypadlo Robbiemu na mikrofon? Zpěvák to vysvětlil

Robbie Williams se rozhodl ukončit spekulace o tom, co mu během televizního rozhovoru na finále fotbalového šampionátu spadlo na mikrofon. Bylo to malé a bílé a ze záběrů německé stanice Magenta TV...

21. července 2026  12:21

Zpěvačka Kesha miluje bizár. Sbírá lidské zuby a nosí šperk z matčiny placenty

Zpěvačka Kesha, British Summer Time Festival, Londýn, 10. července 2026

Zpěvačka Kesha už více než deset let sbírá lidské zuby a svou bizarní kolekci chce dál rozšiřovat. Devětatřicetiletá interpretka hitu TiK ToK v podcastu Las Culturistas vyzvala fanoušky, aby jí své...

21. července 2026  10:45

Jsem stará, šedivá a hnusná? Kritizujte, ale ukažte svou fotku, vyzvala Menzelová

Olga Menzelová se chlubí dokonalou postavou. Kritika lidí ale nebere konce.

Olga Menzelová (48) se rozhodla odpovědět lidem, kteří ji na sociálních sítích urážejí kvůli vzhledu. Ve videu, které natočila se svou kadeřnicí, reagovala na komentáře o tom, že je „stará, šedivá a...

21. července 2026  9:39

Bývalý reportér Novy Břešťák se pokusil o sebevraždu. Loni mu zemřela manželka

Ivan Břešťák neměl lehký život.

Bývalý reportér televize Nova Ivan Břešťák (64) promluvil pro Blesk o tom, že si pokusil sáhnout na život stejně jako jeho manželka Klára. Břešťák má za sebou drsnou a tragickou minulost. Přišel i o...

21. července 2026

Kylie Jennerová pózovala s kamarádkou v titěrných bikinách, láká na novou kolekci

Kylie Jennerová a Francesca Aiello při focení jejich nové kolekce plavek....

Modelka a podnikatelka Kylie Jennerová (28) se pochlubila sérií odvážných fotografií v bikinách. Na Instagramu představila novou kolekci plavek, na níž spolupracovala se svou dlouholetou kamarádkou...

21. července 2026  8:16

Anna K. prozradila, co by si přála v příštím životě zažít na vlastní kůži

Zpěvačka Anna K.

Má ráda teplo a moře, ale fascinuje ji také svět polárníků a horolezců. Zpěvačka Anna K. (61) v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila nejen to, jak si užívá léto, ale také, co chystá pro své fanoušky.

21. července 2026

Vědci hledali ideální tvář. Nejblíž jsou Margot Robbie, Henry Cavill či Elsa Hosk

Modelka Elsa Hosková předvedla na Victoria's Secret Fashion Show podprsenku v...

Tvar obličeje výrazně ovlivňuje, jak přitažlivě člověk působí na opačné pohlaví. Vyplývá to ze studie zveřejněné v odborném časopise Progress in Orthodontics. Vědci pomocí počítačových úprav...

21. července 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Maminka podstoupila asistovanou sebevraždu, sdělila „Baby“ z Hříšného tance

Jennifer Grey (Park City, 20. ledna 2024)

Jennifer Greyová (66), známá především jako Baby z kultovního filmu Hříšný tanec, oznámila smutnou zprávu. Její matka Jo Wilderová zemřela 4. července ve věku 94 let. Herečka nyní prozradila, že...

20. července 2026

Zpěvačka Jana Fabiánová oznámila konec manželství. Po dvou letech se rozvádí

Jana Fabiánová se vdala

Zpěvačka Jana Fabiánová (47) oznámila na sociálních sítích smutnou životní zprávu. Po téměř pěti letech společného života a necelých dvou letech od svatby se s manželem Petrem Baťhou rozhodli ukončit...

20. července 2026  13:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.