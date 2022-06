XChat byl vstup do fantazie. Sociální sítě jsou povšechné, říká Jiří Mádl

Žije se vám dobře?

Nežije se mi nedobře. To je hezká otázka.

Možná vyznívá naivně, ale mě napadla, protože mám pocit, že se vám v životě daří.

Teď jsem si vzpomněl, jak starší bratr slavil narozeniny. My to děláme tak, že se příbuzní postaví do řady a jdou za oslavencem, přejí mu zdraví, štěstí, ať se mu daří v práci a takové ty věci. Přišla řada na malé neteře. Jedna se postavila před svého tatínka a říkala: „Všechno nejlepší a...“ Zamyslela se a pak z ní vylezlo: „A ať tě nebolí záda.“ Přišla druhá holčička, mladší: „Všechno nejlepší a...“ Nevěděla, jak dál. Chvíli mlčela a potom řekla: „A ať se ti líbí doma.“ No to je přece geniální. Přesně to, co je důležité. Chci se každé ráno probudit, těšit se na den, který je přede mnou, a pak se těšit domů. Vlastně je to pro mě už jediné kritérium. Kašlu na to, jak žijí ostatní, co si o mně myslí. Já chci, aby se mi líbilo doma. Takže takhle.