Ti dva se navzájem nešetří. Jiří Mádl reaguje na obvinění Tomáše Vorla

„Je to pro mě samozřejmě složité jako pro člověka, který vyrostl v křesťanském prostředí, ale v zásadě s takovým rozhodnutím nemám problém,“ dodává herec.
A hned uvádí situaci, která by ho k němu mohla dovést. „Především nemoc, pokud by mi znemožňovala dělat věci, které mám rád. Já jich mám rád hodně, ale kdyby mi už nezůstala ani jedna, tak si dovedu představit, že bych po takovém řešení sáhl,“ vysvětluje Mádl.
Spolu s ním se pro osudový krok rozhodnou Božidara Turzonovová, Jan Kolařík, Ivo Gogál a Sophia Šporclová. „Všechny jsem znal, ale naživo jsme se potkali až place, teprve tam jsme se začali poznávat, což bylo zajímavé,“ vzpomíná na snímek, který Česká televize odvysílá na jaře.
Natáčení bylo pro všechny náročné, protože se odehrávalo převážně v autě. „Odbyli jsme si scény venku, a pak přišlo to uvědomění, že následujících čtrnáct dní už budeme jenom v autě. To pro mě bylo dost složité, protože se považuji za hodně fyzického herce. Poprvé jsem něco takového zažil při natáčení Ostrova svobody, tam jsem musel pořád sedět v letadle, tady to bylo zase v autě,“ vypráví Mádl.
„Já potřebuji být v pohybu, protože mě to zpětně nabíjí. Tak jsem z toho auta aspoň občas vystoupil a rozhýbal se. Poněvadž, i když jde o minimalistické hraní, stejně musíte disponovat nějakou vnitřní energií. A s tou je třeba v takovém případě pracovat rafinovaněji,“ vysvětluje.
Jako režisér by se ale podobného natáčení nezříkal. „Záleželo by na látce. Ale herci jsou na tahle úskalí docela zvyklí,“ říká.
V Lajfu hraje Kamila. „Má hezký život a ze všeho nejvíc miluje svoji přítelkyni,“ charakterizuje svoji postavu, která se přesto rozhodne pro sebevraždu. „Inspiraci jsem našel u svého dobrého kamaráda, který už několikrát unikl temnotám a má specifický způsob oblékání. Vzhledem k tomu, že Kamil byl ve scénáři popsán jako módní návrhář, byl mi trochu předobrazem.“
I když má za sebou několik úspěšných režijních počinů, nevzdává se ani herecké práce. Naposledy šel do kin film Džob, který točil s Tomášem Vorlem. Ten si posléze na populárního herce ale stěžoval, že byl nedisciplinovaný a dokonce zvažoval jeho přeobsazení. Sám ale uznal, že by to v podstatě nebylo možné.
„To my tak do sebe jedeme, je to taková naše přestřelka,“ popisuje jejich vztah Mádl. „Tahle jiskřivá dynamika mezi námi funguje od natáčení Gymplu, kdy mi bylo devatenáct. Už tam jsme do sebe hrozně šli a jeho to baví. Teď to akorát přestřelil, protože to mohlo působit, že co říká, myslí vážně. Ale já jsem taky do něj šel, takže hrajeme tuhle naši hru dál,“ usmívá se.
Vorel ho mimo jiné obvinil z toho, že nepřišel na natáčení. „Jenomže on si spletl datum,“ hájí se Mádl.
Každopádně svého tříletého syna mu do filmu „nepůjčil“. „Už to bylo domluvené, ale nakonec to zatrhla maminka malého. Asi je to dobře. Z natáčení s Tomášem Vorlem mají trauma i dospělí herci, natož ti dětští. To byl nešlo,“ usmívá se herec.
Jeho syn František prý už mluví doma o dárcích a o stromečku, těší se na Vánoce. „Je to ten typ, co miluje všechny radosti života,“ prozrazuje Mádl, kterého čeká v lednu natáčení celovečerního snímku Šest gramů. „Bude o drogách, ale jenom vzdáleně,“ vypráví. Zahraje si v něm herce z oblastního divadla, který se dostane do nečekaných problémů.
A pokud se podaří jeho parťákovi z mládí Vojtěchu Kotkovi vyšetřit čas, pak je čeká společný návrat před kameru ve snímku Fesťáci, který napsal a natočí Karel Janák a odehrávat by se měl i v kulisách karlovarského filmového festivalu.
Režisér Karel Janák se rozhodl vrátit i ke svému kultovnímu snímku Snowboarďáci, který hodlá uvést na jaře jako muzikál Divadlo Radka Brzobohatého vedené jeho manželkou Romanou Goščíkovou. V lehce pozměněném příběhu pod režijním vedením Lukáše Buriana by se měli v hlavních rolích představit Filip Antonio a Valentýn Pokorný v alternaci s Vojtěchem Flígrem. Postavu Jiřího Langmajera si zahraje Filip Hořejš, který se bude střídat s Janem Fantou.