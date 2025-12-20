Ti dva se navzájem nešetří. Jiří Mádl reaguje na obvinění Tomáše Vorla

Autor:
„Myslím si, že člověk má právo vzít si život,“ říká Jiří Mádl, který se tak rozchází s názorem režiséra Jiřího Stracha, jenž herce obsadil do svého nového televizního filmu Lajf. Strach si myslí, že i za nepříznivých okolností je třeba o život bojovat.
Jiří Mádl na premiéře filmu Džob (30. července 2025)

Jiří Mádl na premiéře filmu Džob (30. července 2025) | foto: © Bio Illusion

Režisér, scénárista, herec a zejména českobudějovický rodák Jiří Mádl dnes...
Jiří Mádl
ROZHOVARY Moniky Zavřelové: hostem Jiří Mádl (12. července 2025)
Jiří Mádl si na 32. ročníku Českého lva odnesl hned dvě ocenění – za nejlepší...
48 fotografií

„Je to pro mě samozřejmě složité jako pro člověka, který vyrostl v křesťanském prostředí, ale v zásadě s takovým rozhodnutím nemám problém,“ dodává herec.

A hned uvádí situaci, která by ho k němu mohla dovést. „Především nemoc, pokud by mi znemožňovala dělat věci, které mám rád. Já jich mám rád hodně, ale kdyby mi už nezůstala ani jedna, tak si dovedu představit, že bych po takovém řešení sáhl,“ vysvětluje Mádl.

Spolu s ním se pro osudový krok rozhodnou Božidara Turzonovová, Jan Kolařík, Ivo Gogál a Sophia Šporclová. „Všechny jsem znal, ale naživo jsme se potkali až place, teprve tam jsme se začali poznávat, což bylo zajímavé,“ vzpomíná na snímek, který Česká televize odvysílá na jaře.

Jiří Mádl ve filmu Lajf (2025)

Natáčení bylo pro všechny náročné, protože se odehrávalo převážně v autě. „Odbyli jsme si scény venku, a pak přišlo to uvědomění, že následujících čtrnáct dní už budeme jenom v autě. To pro mě bylo dost složité, protože se považuji za hodně fyzického herce. Poprvé jsem něco takového zažil při natáčení Ostrova svobody, tam jsem musel pořád sedět v letadle, tady to bylo zase v autě,“ vypráví Mádl.

„Já potřebuji být v pohybu, protože mě to zpětně nabíjí. Tak jsem z toho auta aspoň občas vystoupil a rozhýbal se. Poněvadž, i když jde o minimalistické hraní, stejně musíte disponovat nějakou vnitřní energií. A s tou je třeba v takovém případě pracovat rafinovaněji,“ vysvětluje.

Jako režisér by se ale podobného natáčení nezříkal. „Záleželo by na látce. Ale herci jsou na tahle úskalí docela zvyklí,“ říká.

Václav Svoboda, Ivo Gogál, Sophia Šporclová, Božidara Turzonovová, Jiří Strach a Jiří Mádl při natáčení filmu Lajf

V Lajfu hraje Kamila. „Má hezký život a ze všeho nejvíc miluje svoji přítelkyni,“ charakterizuje svoji postavu, která se přesto rozhodne pro sebevraždu. „Inspiraci jsem našel u svého dobrého kamaráda, který už několikrát unikl temnotám a má specifický způsob oblékání. Vzhledem k tomu, že Kamil byl ve scénáři popsán jako módní návrhář, byl mi trochu předobrazem.“

I když má za sebou několik úspěšných režijních počinů, nevzdává se ani herecké práce. Naposledy šel do kin film Džob, který točil s Tomášem Vorlem. Ten si posléze na populárního herce ale stěžoval, že byl nedisciplinovaný a dokonce zvažoval jeho přeobsazení. Sám ale uznal, že by to v podstatě nebylo možné.

„To my tak do sebe jedeme, je to taková naše přestřelka,“ popisuje jejich vztah Mádl. „Tahle jiskřivá dynamika mezi námi funguje od natáčení Gymplu, kdy mi bylo devatenáct. Už tam jsme do sebe hrozně šli a jeho to baví. Teď to akorát přestřelil, protože to mohlo působit, že co říká, myslí vážně. Ale já jsem taky do něj šel, takže hrajeme tuhle naši hru dál,“ usmívá se.

Jiří Mádl a Tomáš Vorel Jr. ve filmu Džob (2025)

Vorel ho mimo jiné obvinil z toho, že nepřišel na natáčení. „Jenomže on si spletl datum,“ hájí se Mádl.

Každopádně svého tříletého syna mu do filmu „nepůjčil“. „Už to bylo domluvené, ale nakonec to zatrhla maminka malého. Asi je to dobře. Z natáčení s Tomášem Vorlem mají trauma i dospělí herci, natož ti dětští. To byl nešlo,“ usmívá se herec.

Jeho syn František prý už mluví doma o dárcích a o stromečku, těší se na Vánoce. „Je to ten typ, co miluje všechny radosti života,“ prozrazuje Mádl, kterého čeká v lednu natáčení celovečerního snímku Šest gramů. „Bude o drogách, ale jenom vzdáleně,“ vypráví. Zahraje si v něm herce z oblastního divadla, který se dostane do nečekaných problémů.

Jiří Mádl na slavnostním zahájení festivalu (4. července 2025)

A pokud se podaří jeho parťákovi z mládí Vojtěchu Kotkovi vyšetřit čas, pak je čeká společný návrat před kameru ve snímku Fesťáci, který napsal a natočí Karel Janák a odehrávat by se měl i v kulisách karlovarského filmového festivalu.

Režisér Karel Janák se rozhodl vrátit i ke svému kultovnímu snímku Snowboarďáci, který hodlá uvést na jaře jako muzikál Divadlo Radka Brzobohatého vedené jeho manželkou Romanou Goščíkovou. V lehce pozměněném příběhu pod režijním vedením Lukáše Buriana by se měli v hlavních rolích představit Filip Antonio a Valentýn Pokorný v alternaci s Vojtěchem Flígrem. Postavu Jiřího Langmajera si zahraje Filip Hořejš, který se bude střídat s Janem Fantou.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Robertsová v Česku zažila scénu jako z Pretty Woman. Odmítli jí prodat zboží

Kdo by si nezamiloval sympaticky drzou Vivian, ze které se místo blondýny...

Hollywoodská hvězda Julia Robertsová (58) během své nedávné návštěvy Česka zažila v jednom z nuselských obchodů scénu jako vystřiženou z filmu Pretty Woman. V obchodě s módou jí prý odmítli prodat...

Angelina Jolie poprvé ukázala jizvy po mastektomii

Angelina Jolie na titulce magazínu Time (2025)

Americká herečka Angelina Jolie (50) v roce 2013 podstoupila dvojitou mastektomii neboli chirurgické odstranění ňader, a to poté, co byla rakovina prsu diagnostikována její matce. Nyní se rozhodla...

Zásnuby v Bílém domě. Trump junior a Andersonová se budou brát

Bettina Andersonová a Donald Trump mladší na svatbě Netry Manteny a Vamsiho...

Nejstarší syn amerického prezidenta Donald Trump junior (47) a jeho partnerka Bettina Andersonová (39) oznámili radostnou novinu. Pár, který spolu chodí od loňského roku, se zasnoubil. Pro Trumpa...

Pamela Andersonová opět překvapila vzhledem. Našla jsem jiný druh svobody, říká

Pamela Andersonová v New Yorku (26. října 2025)

Jsou to již dva roky, co bývalá supermodelka a herečka Pamela Andersonová způsobila pozdvižení tím, že se na veřejná vystoupení přestala líčit. Nyní prošel změnou i její účes.

Chci se postarat o Nikolu a Olivera, řekl Mareš. Koncert pro Patrika byl bleskově vyprodaný

„S Patrikem Hezuckým se rozloučíme v pátek v krematoriu ve Strašnicích,“...

Speciální páteční vysílání na Evropě 2 se neslo ve znamení vzpomínání a posledního rozloučení s moderátorem, kamarádem a kolegou Patrikem Hezuckým (†55). Začalo v šest hodin ráno, tedy v čase, kdy...

Ti dva se navzájem nešetří. Jiří Mádl reaguje na obvinění Tomáše Vorla

Jiří Mádl na premiéře filmu Džob (30. července 2025)

„Myslím si, že člověk má právo vzít si život,“ říká Jiří Mádl, který se tak rozchází s názorem režiséra Jiřího Stracha, jenž herce obsadil do svého nového televizního filmu Lajf. Strach si myslí, že...

20. prosince 2025

Často si nás se sestrou pletou. Přehmátl se i švagr Neužil, směje se Erika Stárková

Erika Stárková a její sestra Lenka

Herečka Erika Stárková (41) a její starší sestra Lenka Neužil Stárková působí jako dvojčata. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka herečka přiznala, že si je lidé pletou velmi často a jednou se dokonce spletl...

20. prosince 2025

Princ Archie a princezna Lilibet vyrostli. Harry a Meghan ukázali obě děti

Princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich děti princ Archie a princezna Lilibet...

Princ Archie a princezna Lilibet jsou hvězdami rodinné fotografie vévodkyně Meghan a prince Harryho. Na vánočním přání, které Meghan zveřejnila na sociálních sítích, obě děti pózují s rodiči.

19. prosince 2025  18:35

Apple a Moses. Gwyneth Paltrowová se pochlubila dcerou a synem

Gwyneth Paltrowová, její dcera Apple Martinová a syn Moses Martin v New Yorku...

Americká herečka a podnikatelka Gwyneth Paltrowová (53) si zahrála v novém filmu Marty Supreme. Na newyorskou premiéru ji doprovodili dcera Apple (21) a syn Moses (19), které má se svým prvním...

19. prosince 2025  14:02

Okamžitě poznám, kdo je blbec. Pět vteřin a mám člověka přečteného, říká Kohák

Premium
Jakub Kohák

Třiapadesátiletý Jakub Kohák je hercem, režisérem, ale i spisovatelem a fotbalistou. Miluje vše, co dělá, a vyhýbá se tomu, co by ho nebavilo. Přes dvacet let je s jednou ženou, zasadil strom, nyní...

19. prosince 2025

Norská korunní princezna musí na transplantaci plic, oznámil královský palác

Norská korunní princezna Mette-Marit (22. ledna 2011)

Norská korunní princezna Mette-Marit (52) bude muset podstoupit transplantaci plic kvůli zhoršení zdravotního stavu v posledních měsících. Potvrdil to královský palác. Manželce následníka norského...

19. prosince 2025  12:49

Vánoce bez otce a syna. Náš chlapeček tu měl být s námi, smutní Arichteva

Veronika Arichteva v seriálu O mě se neboj (2022)

Veronika Arichteva (39) si v posledním roce prošla náročným obdobím. V květnu přišla o otce Pavla Nového a o pár měsíců později se svěřila s bolestnou ztrátou v těhotenství. V emotivním příspěvku na...

19. prosince 2025

Angelina Jolie poprvé ukázala jizvy po mastektomii

Angelina Jolie na titulce magazínu Time (2025)

Americká herečka Angelina Jolie (50) v roce 2013 podstoupila dvojitou mastektomii neboli chirurgické odstranění ňader, a to poté, co byla rakovina prsu diagnostikována její matce. Nyní se rozhodla...

19. prosince 2025  9:32

Výhrůžky nikdy nepřestaly. Žena z kiss cam z koncertu Coldplay poprvé promluvila

Kamera na koncertě Coldplay odhalila nevěru

Bývalá personální ředitelka technologické firmy Astronomer Kristin Cabotová poprvé veřejně promluvila o virálním videu z koncertu skupiny Coldplay, které ji po několika sekundách připravilo o práci a...

19. prosince 2025  7:57

Sebehodnota pro mě přestala být jen slovo, říká Kristýna Mandousová

Kristýna Mandousová

Kromě hraní se věnuje zpěvu a už jako malá si na své konto připsala účinkování v reklamách, předvádění na módních přehlídkách nebo účast mistrovství Evropy sportovního aerobiku a fitness. Kristýna...

19. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Udusaná hlína a díra v zemi, vzpomíná na pobyt v Himálaji Barbora Seidlová

Barbora Seidlová

„Vůbec jsem nevěděla, jak taková mánie vypadá. Sama nakupuji hrozně nerada,“ říká Barbora Seidlová, která si zahrála hlavní postavu v celovečerním snímku Deník shopaholičky. „Proto byl pro mě malinko...

19. prosince 2025

Ve vztazích jsem vždy hledala souznění a lásku. Je to naivní, říká Monika Absolonová

Premium
Monika Absolonová. Jen s velkým vypětím byste u nás pátrali po zpěvačce, která...

Jen s velkým vypětím byste u nás pátrali po zpěvačce, která tolik miluje a prožívá Vánoce. Paradoxně na přípravy nemá tolik času, kolik by chtěla. Stala se z ní totiž bez nadsázky profesionální...

18. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.