Že budu hercem, jsem se rozhodl až po natočení Gymplu, říká Jiří Mádl

Gympl, Vejška a teď Džob. Na co se můžeme těšit?
Džob má tu výhodu, že všichni trošku ví, o čem asi bude, protože je to třetí díl trilogie. Ale to, kam se Kolman a Kocourek posunou, to prozrazovat nechci, ani nemůžu. Jen chci říct, že ten film je dost dobře vyvážený v tom, co přináší nového a zároveň tím, že nese znaky toho, z čeho pochází, takže divák zklamaný nebude. Michal Kolman je totiž, ač dospělý, uvnitř stále stejný buřič a trochu buran a zároveň člověk, který miluje dobrodružství.
Jaké bylo společné natáčení s Dianou Dulínkovou, vaší filmovou manželkou, překvapila vás něčím?
Překvapila mě tím, jak se pořád směje. Je taková radostná, tak tím to bylo trošku jiné. Proto pro nás byla nejtěžší scéna naše společná hádka, protože jsme vnímali, že režisér to chce nějak a my jsme to ani jeden necítili, že by to mělo jít až tak tvrdě.
Co vás zase naopak nejvíce bavilo při natáčení?
Mě obecně baví noční scény. Byť je to náročné, tak to má ohromnou atmosféru a já mám v tu chvíli pocit, že mám v sobě extra baterku.
Máte za sebou nespočet rolí. Je role Michala Kolmana v něčem speciální?
Je hodně speciální. Já se totiž při natáčení filmu Gympl rozhodl, že budu hercem. A i když to nebyl můj první film, tak jsem do té doby pořád nebyl přesvědčený o tom, že to budu dělat. Byla tam varianta, že je to jen jakási epizoda v mém životě. A pamatuji si tu noc, při natáčení Gymplu, kdy jsem měl pocit, že jedu na nějakého autopilota a mám pocit, že letím. A tento pocit je dodnes takovým mým znamením, že tu roli mám rád a že se v tom cítím dobře. Tam jsem to zažil poprvé a tím je pro mě Michal Kolman výjimečnou rolí. Tehdy mi bylo 18.
Dnes jste mimo jiné uznávaným režisére. Když jste coby herec, máte tendence režisérům mluvit do práce?
Nechci teď mluvit za režiséry, ale věřím, že by každý řekl, že nemám vůbec tendence jim mluvit do práce. A jestli něco říkám, tak to říkám z pozice herce, a to jsem dělal vždycky. Protože jsem jako herec potřeboval vždy chápat širší kontury té scény a postavy, tak jsem se hodně doptával.
A změnil se přístup režisérů k vám?
To si myslím, že ano. Jsou opatrnější a malinko předpokládají, že to na place bude. A cítím, že když je to režisér, který mě nezná, tak první tři dny mu musím dávat najevo, že se mě v tomto nemusí bát. Prostě mu dát najevo, že mě v tu chvíli zajímá jen to herectví a že jsem šťastný, že se vůbec nemusím starat o režii.
Povídali jsme si o filmu Džob, ale natáčel jste také film Lajf, který režíroval Jiří Strach. O čem je?
Teď mě napadá, že je hodně vtipné to, že jeden se jmenuje Džob a druhý Lajf a oba se píší takto foneticky česky. Ale k filmu, je o skupině pěti lidí, kteří se potkají přes internet za jediným účelem, a to spáchat společně sebevraždu. Je to vlastně taková road movie, jejíž cílem je smrt. Tenhle film má ale neuvěřitelný nadhled a nejzajímavější je asi v tom, že se ti lidé jednak neznají, a hlavně jsou každý úplně jiný, věkově, postavením, opravdu úplně vším.
Musel jste se na film nějak připravovat? Přece jen to není jednoduché téma.
Nemusel, chápal jsem to vše z kontextu scénáře, který se mi hodně líbil. Ale více prozrazovat nebudu, do kin by měl jít někdy příští rok.
Natáčel jste také letošní vánoční pohádku. Co nám můžete říct o ní?
To bylo krásné natáčení, hraji tam roli ministra, je to první a jediný ministr v království. Pochází z chudé rodiny a své postavení si vydobyl vlastní pílí. Ale ty jeho ambice jsou tak velké, že jak šplhá po kariérním žebříku, tak ho zajímají jen a jen peníze, jsou motivací jeho života. A protože je to pohádka, tak je tam za zloducha. U té postavy je zajímavé to, že se z hodného kluka stane zlý, a ne naopak.
Hrajete v pohádkách rád?
Docela ano, navíc si mě lidé k pohádkám dost přiřazují, přitom tohle je moje teprve čtvrtá pohádka. Ale je pravda, že jsem měl štěstí a ty, ve kterých jsem hrál, byly docela výrazné. Mám pocit, že Peklo s princeznou a Láska rohatá se opakují snad každý rok. Takže jsem byl rád, když přišla tato nabídka. Poslední má pohádka je z roku 2013 a to už je nějaký ten pátek.
Je nějaká role, kterou byste si chtěl zahrát?
Hodně jsem chtěl hrát člověka, který se jmenuje Imrich Lichtenfeld a je to zakladatel bojového systému Krav maga. Byl to slovenský žid, který prožil dětství v Bratislavě. Mělo se to natáčet před pár lety, ale pak se od toho upustilo. Takže to je taková moje vysněná role. Jen je otázka, zda k natáčení ještě dojde, protože na to nebudu mít věk věčně. Ale jinak spíše čekám, co ke mně dojde.
Máte dvouletého syna, podpořil byste ho, kdyby chtěl být také herec?
Proč ne, ale určitě bude dopředu vědět, jak je to těžký úděl. Ono to není jednoduchá práce, a navíc mnoho herců opravdu živoří. A i ti skvělí, řekněme ti, co patří k těm TOP u nás, patří k takové lepší střední třídě. To bych mu musel zopakovat, že je dost možné, že jeho život nebude jednoduchý, bude plný nejistoty, ale já mu tímhle zase nebudu určovat cestu a chci hlavně, aby se v životě bavil. A i za cenu toho, že bude mít míň peněz a že rodina bude mít míň peněz. Pokud řekne, že chce být herce, a uvidím, že to opravdu dělat chce, maximálně ho podpořím.
Umíte odpočívat?
Neodpočívám. Slyšel jsem teď výborný vtip: Přepadnou chlápka v parku a říkají mu: ‚Peníze nebo život?‘ A on na to: ‚Já mám děti a rodinu. Jaký peníze, jaký život?‘
Jak vnímáte obrovský úspěch filmu Vlny?
Nechci to úplně komentovat, vlastně mi to ani nepřísluší. Je to velký úspěch, ale to je teď. Chápu, že žijeme v momentální době, ale mám pocit, že těch úspěchů bylo více. Nicméně ano, Vlny jsou super. Je to takového něco jiného. Asi tím, že je to tak výrazné téma, ale nepřísluší mi to komentovat.
Co pro vás znamená Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary (KVIFF)
Má to dvě roviny. Jednak to, jak je vnímám u nás i ve světě. Patří mezi naše klenoty. Jako máme pivovary a automobilku, tak máme jeden z nejúspěšnějších festivalů na světě, a to je skvělé. A ta druhá rovina pro mě znamená týden, kdy vím, že tady potkám kolegy, kamarády, že si to opravdu užiju a hlavně, že je to oslava filmu. Život herce a vůbec všech profesí kolem filmu je to, že žijeme v kontrastech, někdy se to tváří jako pozlátko, jindy to nikoho nezajímá. A ten boj o místo na slunci je strašně těžký. A tady se najednou zdá, že je film důležitý, že ho lidi chtějí. A to je vždy obrovská vzpruha do další práce.