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Langmajer se po letech sblížil s otcem. Herec ukázal „vzácné chvíle se seniorem“

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  9:30
„K otužování jsem se dostal přes mého staršího syna Jirku,” vzpomíná otec....

„K otužování jsem se dostal přes mého staršího syna Jirku,” vzpomíná otec. „Někdy před sedmi lety mě vyzval, ať to taky zkusím.” | foto: archiv Jiřího Langmajera

„K otužování jsem se dostal přes mého staršího syna Jirku,” vzpomíná...
Jiří Langmajer starší
Jiří Langmajer starší na trati tradičního desetikilometrového běhu...
Jiří Langmajer st. s partnerkou Evou a nejstarším synem Jiřím jako účastníci...
69 fotografií
Jiří Langmajer (60) si v poslední době užívá vzácné společné chvíle se svým otcem. Herec zveřejnil na sociálních sítích fotografie osmdesátiletého Jiřího Langmajera staršího a připomněl, že právě on ho kdysi naučil plavat ve studené vodě. Společně tak dnes tráví čas nejen v přírodě, ale také u vody. Jejich vztah přitom ještě před několika lety zdaleka nebyl idylický.

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„Vzácné chvíle se seniorem. To on mě naučil plavat ve studený vodě. Ale teď v čerstvých osmdesáti se mu už do ledový nechce. Jsem zvědavej na sebe, až mi bude jako jemu,“ napsal Langmajer ke společným fotografiím. Přidal také hashtag „otec a syn“ a srdíčko.

Jiřímu Langmajerovi je 60 let, jeho otec oslavil letos v červnu 80. narozeniny. Langmajer starší je bývalý operní pěvec a někdejší sólista opery Divadla J. K. Tyla v Plzni. V minulosti pracoval také jako plavčík v plzeňském bazénu.

Právě vztah k vodě mají otec se synem společný dodnes. Jiří Langmajer dlouhodobě vyhledává pobyt v přírodě a otužování. Oblíbil si mimo jiné Krkonoše a okolí Pece pod Sněžkou. V minulosti se pochlubil například chvílemi strávenými v sauně u Jelenek, po nichž následovalo nahé ochlazení ve sněhu.

jirkalangmajer

Vzácné chvíle ze seniorem:))) to on mně naučil plavat ve studený vodě. Ale teď v čerstvých osumdesáti se mu už do ledový nechce. Sem zvědavej na sebe a mi bude jako jemu. @langmajersenior #otecasyn❤️

30. srpna 2026 v 13:46, příspěvek archivován: 1. září 2026 v 8:15
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Otec se synem spolu roky nemluvili

Dnešní společné chvíle jsou o to cennější, že jejich vztah nebyl vždy bezproblémový. Ještě před několika lety spolu otec a syn dokonce více než rok nekomunikovali. Langmajer starší o jejich tehdejším konfliktu otevřeně promluvil ve velkém rozhovoru pro iDNES.cz v roce 2022.

„Je z něj opravdu vyzrálý herec. To musím říct, i když jsme teď zrovna ve při a už rok jsme se neviděli,“ uvedl tehdy o svém synovi. Za roztržkou podle jeho slov stála konkrétní situace. Jiří mu slíbil, že zůstane, nakonec ale následující den odjel. Otec se cítil dotčený a urazil se. Následovalo dlouhé období, kdy spolu nebyli v kontaktu.

Langmajer starší tehdy připouštěl, že jako otec by možná měl udělat první krok. Zároveň ale tvrdil, že synovi nijak neublížil, a proto neviděl důvod, proč by měl být právě on tím, kdo ustoupí jako první. Přesto si přál, aby se jejich vztah časem vrátil do normálu.

Ani Jiří Langmajer tehdy situaci nepovažoval za ideální. „Není to úplně ideální, protože jsme všichni velmi tvrdohlaví,“ popsal rodinné vztahy.

„K otužování jsem se dostal přes mého staršího syna Jirku,” vzpomíná otec. „Někdy před sedmi lety mě vyzval, ať to taky zkusím.”
„K otužování jsem se dostal přes mého staršího syna Jirku,” vzpomíná otec. „Někdy před sedmi lety mě vyzval, ať to taky zkusím.”
Jiří Langmajer starší
Jiří Langmajer starší na trati tradičního desetikilometrového běhu Běchovice–Praha
69 fotografií

Komplikované vztahy v rodině

Napjaté vztahy se navíc v minulosti neomezovaly pouze na Jiřího. Langmajer starší má tři děti, syny Jiřího a Lukáše a dceru Markétu, a o rodinných vztazích otevřeně mluvil jako o komplikovaných. Sám přiznával, že nebyl vždy ideálním otcem a že rodinné vztahy nebyly jednoduché. Také jeho synové v minulosti popisovali, že se rodina často příliš nestýkala a každý si žil vlastním životem.

Komplikovaný vztah mezi sourozenci se ostatně projevil i při významných životních událostech. Langmajerův bratr Lukáš například dokonce chyběl na svatbě Jiřího Langmajera s Adélou Gondíkovou.

Po letech sporů a dlouhého mlčení se však zdá, že si Jiří Langmajer s otcem k sobě konečně znovu našli cestu. Dnes spolu tráví čas, sdílejí společné zážitky a herec se o svého otce neváhá podělit ani se svými sledujícími.

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