Rumburak, hlas Marge i plyšového Jů. Jiří Lábus oslavil pětasedmdesátiny

Jiří Lábus je velmi pracovitý herec. Krom pravidelných vystoupení v divadle lze jeho jméno nelézt v titulcích více než 200 filmů a televizních filmů, více než šedesátce seriálů, množství dokumentárních pořadů a v neposlední řadě účinkoval v mnoha zábavných televizních pořadech.

„Herectví Jiřího vychází z radosti a přirozené hravosti, má dar improvizace a komediálnosti. Tyhle dary ho zřejmě přivedly k široké popularitě a zná ho u nás jistě i každé malé dítě“, řekl již v roce 1989 o Lábusovi šéf a zakladatel Ypsilonky Jan Schmid.

Jiří Lábus ve filmu Klauni

Z filmových rolí v poslední době zaujal např. v úspěšné komedii režiséra Jiřího Havelky s názvem Vlastníci (2019), a to jako vypočítavý muž vzpomínající na „staré dobré časy“. Výkon herci přinesl další z nominací na Českého lva. Lábus ji proměnil již v roce 1995, kdy získal sošku za vedlejší roli ve filmu Vladimíra Michálka Amerika. Dalšího Českého lva pak přidal ještě v roce 2014 za výkon ve filmu Klauni, v němž se opět sešel s Oldřichem Kaiserem v jejich prapůvodních úlohách komiků.

Lábus se v 80. letech proslavil díky televizní estrádě Možná přijde i kouzelník, v níž právě s Kaiserem a zpěvákem Jiřím Kornem sehráli řadu dodnes nezapomenutelných skečů. S Kaiserem pak spoluvytvářeli také pořady Ruská ruleta či Zeměkoule nebo nekonečný rozhlasový seriál Tlučhořovi. V roce 2005 pak Lábus spolu s Petrem Čtvrtníčkem plnili sály v parodické inscenaci Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?, která si utahuje z fotbalových „bafuňářů“ a korupci ve fotbale.

Z řady rolí ve filmech pro děti byla podle jeho slov klíčovou postava čaroděje druhé kategorie Rumburaka v televizním seriálu Arabela (1980). „Dostal jsem tam největší prostor, byla to letitá krásná práce, do smrti na to nemůžu zapomenout,“ uvedl Lábus v roce 2012 s tím, že právě tato role mu přinesla popularitu. Zahrál si také ve snímku Páni kluci nebo v pohádkách Lotrando a Zubejda, Čert ví proč či Tři bratři.

Diváci si Lábuse pamatují i z komediální trilogie Slunce, seno, jahody (1983), Slunce, seno a pár facek (1989) a Slunce, seno, erotika (1991), v níž ztvárnil vesnického živočicháře Béďu. K jeho dalším filmům se řadí Obsluhoval jsem anglického krále (2006), Odcházení (2011), Hmyz (2018) nebo Hastrman (2018). Účinkoval také v seriálech Život na zámku, Zdivočelá země či Sanitka II. Známá je rovněž Lábusova role v dílu Mimikry ze seriálu Třicet případů majora Zemana.

Broněk Černý, Jiří Lábus a Marie Tomsová ve filmu Slunce, seno a pár facek (1989)

Jeden z nejvýraznějších herců své generace se narodil 26. ledna 1950 v Praze. Už jako malé dítě se prý rád předváděl a způsoboval tím trápení svému otci - architektovi - a matce, která pracovala jako zdravotní sestra. „Předváděl jsem se před návštěvami, vykládal historky a lidi se smáli, to bylo pro mě strašně oblažující. I když mi pak doma matka nadávala, že dělám ostudu,“ řekl Lábus.

Na přelomu 60. a 70. let vystudoval Divadelní fakultu Akademie múzických umění. První a dosud jediné angažmá dostal v roce 1973 v tehdy ještě libereckém Studiu Ypsilon, se kterým později přešel do Prahy. Během let v něm ztvárnil řadu vážných i komických postav. Za roli spisovatele Bonneaua ve hře Borise Viana Hlava Medúzy získal Lábus v roce 1997 cenu Thálie. Hostuje ale i na dalších scénách.

Jako dabér pracoval například na seriálu MASH, namluvil hrdiny v kreslených filmech Asterix nebo Doba ledová. Lábusovým majstrštykem je pak postava Marge v seriálu Simpsonovi. Úspěch sklidilo i jím namluvené audiovydání populárního Harryho Pottera.

Jiří Lábus při dabováni seriálu Simpsonovi

Lábus je svobodný. Jeho bratrem je známý architekt a profesor ČVUT Ladislav Lábus (73), který se podílel či spolupodílel například na přestavbě pražského paláce Langhans, rekonstrukci vily Lídy Baarové, rekonstrukci Jízdárny na Hradě, stavbě Domu pečovatelské služby v Českém Krumlově či na projektech řady soukromých vil.

Herec je dlouholetým patronem sbírky Nadace Euronisa Pozvedněte slabé!, která pomáhá potřebným. „Pokud člověk má síly a má prostředky pomáhat lidem, kteří pomoc potřebují, tak bych řekl, že je to doslova povinnost. Život je někdy velmi složitý. Do takových situací, kdy potřebují pomoc, se mohou dostat lidi, kterým se to ze začátku ani nezdá, a najednou je ten osud semele,“ řekl již dříve Lábus.