Herce hospitalizovali už na začátku července. Krampol kvůli tomu zrušil oslavu svých 87. narozenin, které měl 11. července. Důvodem byly problémy s dýcháním, které se na čas zlepšily, ale nyní je herec podle Blesku připojen na kyslík. Jeho stav je velmi vážný.

„Jirka je na tom hrozně moc špatně. Už moc nevnímá, a dokonce ani nikoho nepoznává,“ cituje CNN Prima News jednoho z hercových přátel s tím, že se s hercem přicházejí do nemocnice jeho blízcí loučit.

Zdravotní problémy má Jiří Krampol dlouhodobě. Od dětství měl problém s průduškami a plícemi a ve stáří se k tomu přidaly problémy se srdcem a ledvinami. V únoru byl kvůli tomu v nemocnici. Velké zavodnění jeho srdce nezvládalo. Stejný problém ho trápil i na začátku července a byl důvodem současné hospitalizace.

„Už je to dobrý. Jak byla ta vedra, tak jsem šel do nemocnice dobrovolně. Jak dlouho tady ještě budu? To netuším, nemám ponětí. Takhle do budoucna to ale bude pořád. Doufám, že ta voda odejde a bude klid,“ řekl herec v pondělí pro Expres. Pak se ale jeho stav výrazně zhoršil.

V poslední době už Jiří Krampol ani nechodil a pohyboval se výhradně na invalidním vozíku. Loni se přestěhoval do domu s pečovatelskou službou, ale snažil se vyrážet co nejvíc mezi lidi. „Chodí za mnou spousta kamarádů. Snažím se jezdit do přírody, být mezi lidmi. Protože být tam zavřený? Tak to je hrozné,“ říkal v únoru.

Na své zdraví ani tehdy nežehral. „Helejte, musíte to brát tak, dělat si z toho srandu. Jak začnou ti dědkové skuhrat, tak to je konec. Já si nestěžuju. Děkuju Pánu Bohu, tak to je,“ říkal.