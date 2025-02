Jak začnou dědkové skuhrat, je konec, říká Jiří Krampol po hospitalizaci

Lidi se o vás báli, co to s vámi dělalo?

No tak jako ono to v 86 nebo 87 letech není divu.

Je skutečně pravda, že stáří není pro sraby?

Helejte, musíte to brát tak, dělat si z toho srandu. Jak si začnou ti dědkové skuhrat, tak to je konec. Já si nestěžuju. Děkuju Pánu Bohu, tak to je.

Kdo s vámi v pečovatelském domě tráví nejvíc času? Kdo je takovou největší psychickou vzpruhou?

Chodí za mnou spousta kamarádů. Snažím se jezdit do přírody, být mezi lidmi. Protože být tam zavřený? Tak to je hrozné.

Největší radost podle vás přijde s jarem? Musí být teplo, aby vám bylo líp a lépe se dýchalo?

Teď je 15 stupňů rozdíl, když přijdete zvenku dovnitř. Tak na ty průdušky to je blbý. A jaro? To dědkové vylezou z nor (smích), skotačej na sluníčku a jsou rádi ještě, že jsou naživu.

Nosí vám noviny, kde psali, že Jiří Krampol je na tom bídně?

Já to nečtu. Podívejte se, když si přečtete, že nějakej idiot napíše, že Jiří Krampol má pět litrů vody okolo srdce a ještě má v každém koleni půllitr... To jsou nesmysly. Ať píšou, co chtějí, ale vadí mi, že urážejí doktory. Když někdo něco píše, tak tu diagnózu musí mít pravdivou. Ale oni si pak na to nabalí kraviny. Psát jenom kraviny je blbost.

Jiří Krampol (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí, 24. března 2024)

Lepší je pak půllitr piva po ruce, ale to asi máte zakázané teď...

Já nepiju vůbec. Ale víno třeba doporučujou. Já nepiju, opravdu, vůbec ne. Nevím proč. Nemám na to chuť, ale ony taky ty léky dělají svý.

Je pro vás důležité poslouchat doktory?

Musíte je poslouchat a doporučuju všem mladým lidem, aby si to zdraví opečovávali víc, protože dokud člověk neleží v nemocnici, tak tomu nevěříme. Jako že se ho to netýká. Najednou koukáte, člověk je starej, a teď jedna sestřička, druhá sestřička: Budeme dejchat, dáme vám tohleto, dáme toto... No a je to tady. Hele, stáří přináší jako samozřejmě řadu nepříjemných věcí, jako jsou bolesti. Jsem věřící, já se nerouhám. Prostě jsem starej, co mám dělat? No, tak mám se zastřelit nebo co?

Musíte ještě rozdávat ten váš specifický humor. To vás musí držet.

Teď momentálně je mi naprosto dobře. To jenom jak jsem vylezl, protože jak říkám, jak je rozdíl těch teplot, tak i na hlase to je poznat, protože mám chronický katar průdušek. Ale to mám od dětství. To není, jako že jsem starej.

Děkujeme za váš čas, opatrujte se, my na vás budeme pořád myslet.

To jste hodný. Jak jsem teď natočil ten film, tak se mě tam ptají, co mi vadí na mladý generaci? Víte, co mi vadí? Že mezi ně už nepatřím. (smích)