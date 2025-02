„Nebylo mu dobře, proto si sám ze své iniciativy zajel na kontrolu a požádal o vyšetření. A v nemocnici si ho rovnou nechali,“ uvedl pro Blesk zdroj, který si nepřál být jmenován.

Manažer Jiřího Krampola upřesnil, že herci museli od srdce odsát asi pět litrů vody. „Jirka si své zdraví hlídá, takže jakmile cítí, že je něco v nepořádku, raději se nechává prohlédnout. Jeho stav je stabilizovaný,“ řekl Miloš Schmiedberger s tím, že Krampol by se mohl vrátit domů už příští týden.

„Stará se o něj pan profesor Špaček a činí tak skvěle. Navíc Jirkovi dělá dobře, když má kolem sebe samé krásné pečující sestřičky,“ dodal manažer.

Jiří Krampol se v posledních letech opakovaně potýká se zdravotními problémy. Loni byl v Nemocnici Na Františku tři týdny hospitalizován se zápalem plic a dva dny nato doma zkolaboval. Záchranka ho převezla do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí.

V nemocnici skončil na jednotce intenzivní péče i v prosinci 2023. I tehdy ho brzy propustili domů, ale jeho známý mu po několika dnech opět musel volat záchranku. Krampola trápí celoživotně průdušky a lékaři pražské Nemocnice Na Františku ho pravidelně dávají dohromady pomocí kapaček.

„Od dětství mám problémy s průduškami, trápí mě to každoročně, a to hlavně v tomto počasí. Každý rok chodím do nemocnice pravidelně na kontrolu, protože se bojím, abych nedostal zápal plic. Dostávám antibiotika přímo do žíly, protože to je nejrychlejší a nejúčinnější způsob. Je to pro mě určitě lepší, než abych doma zbytečně ležel čtrnáct dní a cpal se práškama,“ řekl v minulosti Krampol v rozhovoru pro iDNES.cz.

„Mám v hajzlu průdušky a mám špatný plíce, to je od dětství, to je rodový. Prostě je to prokletí. Mám léta letoucí chronické selhání srdce, to je choroba. To mám už asi patnáct let. Je to spojené s ledvinami, když piju hodně, tak to odnese srdce, a když piju málo, tak to odnesou ledviny,“ postěžoval si před rokem v pořadu Showtime.

Ve svém věku se sice odpočívat podle rad lékařů snaží, ale potřebuje prý k životu společnost i práci. „Rozhodně nepatřím mezi muže, kteří by každý večer seděli doma před televizí u seriálu s lahví piva v ruce,“ dodal herec.

Jiří Krampol se loni po letech dočkal bytu v pražském domě s pečovatelskou službou na Praze 1, jen kousek od Staroměstského náměstí.

Herec a moderátor Jiří Krampol se věnuje také dabingu, hlas propůjčil například Jean-Paulu Belmondovi a po smrti Františka Filipovského převzal i dabing komika Louise de Funèse. Ještě po sedmdesátce se aktivně věnoval vzpírání. Diváci si ho oblíbili mimo jiné v seriálech Malý pitaval z velkého města, Synové a dcery Jakuba skláře či Četnické humoresky. Prezident Miloš Zeman udělil Jiřímu Krampolovi 28. října 2018 medaili Za zásluhy I. stupně, za zásluhy o stát v oblasti kultury.