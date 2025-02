Spojení s Belmondem pro mě bylo osudové, říká Jiří Krampol

Rekordmanem mezi dabéry je herec Jiří Krampol (86), který Belmonda namluvil v největším počtu u nás uváděných filmů. K francouzskému lamači srdcí se dostal shodou okolností, když musel ve studiu zaskočit za Jana Třísku (†81), protože ten v roce 1977 zčistajasna emigroval do USA.

„Honza Tříska byl můj spolužák i kamarád a musím říct, že Belmonda daboval nejlépe ze všech našich herců. Když z republiky odešel, zbyly po něm v jednom filmu s Belmondem nějaké nedodělané fráze. Já je dodatečně daboval za něj. Myslím, že si toho nikdo ani nevšiml,“ prozradil Krampol v rozhovoru pro Novinky.cz.

V této roli se Krampol zřejmě natolik osvědčil, že mu režisér Vít Olmer v roce 1981 svěřil Belmondův hlas i ve filmu Sympatický dareba. Od té doby již Krampol Belmonda mluvil pravidelně a mohl to dělat po svém a nemusel nikoho napodobovat.

S ikonickým velikánem se Krampol nakonec setkal v přibližně třiceti snímcích, včetně Belmondova posledního filmu Muž a jeho pes z roku 2008. „To byla jeho poslední velká role před kamerou, čímž završil svoji úctyhodnou kariéru. Krásný, dojemný film... Za ta léta, co jsem ho daboval, jsem měl pocit, že jsme se znali,“ svěřil se Krampol pro Ženy.iPrima.cz.

Štěstí jim nepřálo

Pouto, které s Belmondem Krampol cítil, bylo doopravdy unikátní a pevné. Dokonce měl prý při čtení Francouzova životopisu pocit, že jejich životní dráhy, zážitky a postoje byly v lecčem podobné. Dvojici se bohužel nikdy nepovedlo vidět se tváří v tvář, i když k tomu měli několikrát našlápnuto.

„Poprvé měl Jean-Paul vystoupit v Národním divadle a já jsem měl na místě tlumočit, v rámci této akce jsme se měli potkat. Pak ale onemocněl, měl problémy s nohama a nakonec z celé akce sešlo,“ vzpomínal Krampol.

„Ani napodruhé to nevyšlo: Když byla premiéra jeho dokumentu, mluvil jsem s jeho synem, jestli by se nepotkal se mnou a neudělal kratší rozhovor. Říkal, že by to nebyl problém, a domluvili jsme to. Pak se ale dozvěděl, že by tam rádi přijeli i novináři, a řekl, že nechce medializaci, a odstoupilo se od toho,“ řekl herec pro Expres.cz.

Kromě Třísky a Krampola křehkého drsňáka dabovalo i několik dalších známých českých herců. Jedním z nich byl Miroslav Moravec (†70), majitel nezapomenutelného hlasu, který mluvil za sympatického darebu hned v pěti filmech, mezi nimiž najdeme i oblíbenou krimi komedii Policajt nebo rošťák.

Po čtyřech snímcích mají na kontě Ladislav Mrkvička (†81) a Marcel Vašinka (70). Herec a dabér Martin Stránský (54), známý zejména jako hlas Hugha Laurieho v seriálu Dr. House, si Belmondův hlas ve filmu vystřihl dvakrát.

Nové verze dříve nadabovaných filmů z různých důvodů vznikají i nadále a můžeme se těšit na další přeobsazení ve zvukové stopě Belmonda. Další herci to nebudu mít ve srovnání s Třískou či Krampolem vůbec snadné.