Jiří Krampol ukázal byt v domě s pečovatelskou službou, pomohla mu exmanželka

„Je to daleko hezčí, než jsem si myslel. Je to krásný prostředí. A mně těch 27 metrů čtverečních tady bohatě stačí k životu,“ říká Jiří Krampol (85) v rozhovoru pro pořad Showtime.

„Dají vám léky, zavolají vám, jestli jste si vzal léky a kdyby se cokoliv stalo, zazvoním na alarm a seženou doktora. Sestřičky jsou tady pořád k dispozici,“ pochvaluje si herec a dabér své nové bydliště na Praze 1, jen kousek od Staroměstského náměstí.

Při stěhování se musel rozloučit se spoustou věcí, které se do nového bytu nevejdou. „Vzal jsem si s sebou třeba tenhle obrázek, je to v podstatě laciný barvotisk, ale měli to doma moji rodiče, ještě než jsem se narodil a provázelo mě to celý život,“ vysvětluje s tím, že stále ještě průběžně dohlíží na vyklízení věcí v bytě v Žatecké ulici na Starém Městě, který měl pronajatý a kde žil.

Herec Jiří Krampol se přestěhoval do domu s pečovatelskou službou na Praze 1. S obíháním úřadů a zařizováním bytu mu pomáhala exmanželka Marta Krampolová. (červen 2024)

Na přesun do nového domova nebyl Jiří Krampol sám, pomáhaly mu kamarádka Hana Naušová a bývalá manželka Marta Krampolová (59), se kterou se rozvedli před třiceti lety. „Pomáhala mi vše zařídit, protože ten aparát, komise, úřady a všechno, já jsem naprosto neschopnej,“ přiznává.

„S Jirkou to není úplně jednoduché. Museli jsme ho hlavně přesvědčit, že sám doma už být opravdu nemůže. Dostal dokonce několik nabídek k sňatku, ale holky neměly zjištěné, že Jirka nemá svůj vlastní byt a je v pronájmu, tak začaly prchat,“ uvedla exmanželka herce.

„Pak jsme se pohádali i kvůli posteli, ne z hlediska erotického, ale kvůli zdravotní posteli. Říkala jsem mu, že to prostě potřebuje, už je to starší dorostenec,“ dodává se smíchem Krampolová.

Jiří Krampol se v posledních letech opakovaně potýká se zdravotními problémy. V březnu byl propuštěn z Nemocnice Na Františku, kde byl tři týdny hospitalizován se zápalem plic a dva dny nato doma zkolaboval. Záchranka ho převezla do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí.

V nemocnici skončil na jednotce intenzivní péče i loni v prosinci. I tehdy ho propustili domů, ale jeho známý mu po několika dnech opět musel volat záchranku. Jiřího Krampola trápí celoživotně průdušky a lékaři pražské Nemocnice Na Františku ho pravidelně dávají dohromady pomocí kapaček.

Herec a moderátor Jiří Krampol se věnuje i dabingu, hlas propůjčil Jean-Paulu Belmondovi a po smrti Františka Filipovského převzal i dabing komika Louise de Funèse. Jako veterán se ještě po sedmdesátce aktivně věnoval vzpírání. Je znám ze seriálů Malý pitaval z velkého města, Synové a dcery Jakuba skláře či Četnické humoresky. Prezident Miloš Zeman mu udělil 28. října 2018 medaili Za zásluhy I. stupně, za zásluhy o stát v oblasti kultury.