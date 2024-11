Vnučce Jiří Korn ukolébavky nezazpívá. Když otevře ústa, začne brečet

Pražské Divadlo Kalich oslavilo čtvrtstoletí své existence a to byl důvod i pro Jiřího Korna, aby zavzpomínal na herecké příležitosti, kterých se mu na této scéně v minulosti dostalo. Hrál v muzikálech Mauglí a Touha a taky zde několik let vystupoval se svojí vokální formací 4TET, která už je rovněž minulostí.

„Mauglího dělal SKUTR (režijní duo Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský, pozn. red.) a jejich režie byla naprosto úchvatná, byl jsem z ní nadšený. A taky hudba Ondry Soukupa a texty Gábiny Osvaldové byly skvostné. Byl to milý příběh, hrál jsem v něm rád,“ vzpomíná Korn. „Ale časem jsem z něj vystoupil. Měl jsem sice pěkný kostým, ale s přibývajícími léty jsem se v něm už necítil. Prostě jsem si řekl, že už je čas, abych to vzdal a hrál něco jiného.“

Jiří Korn s vnučkou Isabelou

Jeho vnučka Isabela ho tudíž v představení Mauglí neuvidí. „Ta už mě neuvidí asi v ničem. Vždyť je jí rok a půl a mně pětasedmdesát. A hlavně, když mě vidí, začne brečet. I když jsem v civilu. Za chvilku se sice uklidní, ale zprvu strašně řve,“ krčí rameny a příliš nedumá nad příčinou jejího chování. „To je normální, prostě ženská.“

S vnučkou se vídá pravidelně. Ale pouze v přítomnosti své manželky Renáty. „Naštěstí Renča se umí o dítě postarat, sám bych to nezvládl. Já bych si ji asi nesvěřil,“ přiznává. S kočárkem ale občas jezdí. „Zatím jsme neměli moc příležitostí, ale když je volno, jdeme se s ní projít,“ dodává.

Isabelu porodila jeho dcera Kristina, která je demisólistkou baletu Národního divadla. Rok po porodu se na scénu vrátila a tančí v inscenacích Kafka: Proces, Romeo a Julie a v nové baletní pohádce Slunečník, Měsíčník a Větrník.

Vzhledem k tomu, že se její partner věnuje gymnastice a akrobacii, mohly by se pohybové dispozice objevit i u jejich dcery. „Já si myslím, že každý si najde svoji cestu sám, není třeba, aby to rodiče nějak tlačili. Můj táta říkal: Dělej, co tě baví. A pokud to budeš mít rád, tak je to vždycky v pořádku,“ říká Korn.

Každopádně si jeho vnučka jednou bude moci pustit ikonickou filmovou pohádku Honza málem králem, ve které má Jiří hlavní roli. Ale až trošku povyroste. Protože i na dědův zpěv reaguje zatím pláčem. „Když člověk zpívá naživo v místnosti, tak je to pro tak malé dítě příliš silné, důrazné,“ vysvětluje Korn.

Kristina Kornová

I když se to nezdá, v posledních letech se objevuje na divadelních prknech často. Hraje v muzikálu Anděl Páně, v Divadle Na Fidlovačce v představení Dánská dívka, v pražské Ypsilonce v inscenaci Sežeňte Mozarta! a ve zmíněném muzikálu Jesus Christ Superstar v karlínském hudebním divadle. „Je to super představení, moc hezké. Jsem tam od začátku, ale celou dobu se v šatně líčím. Na jeviště přijdu až po přestávce, abych odzpíval jednu píseň, víc jich tam nemám,“ popisuje svoji roli.

Zavzpomínal i na muzikál Touha, který nazkoušela v Divadle Kalich Mirjam Landa. „Nejraději ze všeho mám vždycky zkoušení. To je pro mě pokaždé nejvíc radostné. Když už je potom představení hotové, přijdete do divadla, převlíknete se, odehrajete svoji roli, jste rádi, pokud se to lidem líbilo, ale už to není ta tvůrčí práce,“ vysvětluje.

Je jedním z mála umělců, kteří zvládají hned několik disciplín: herectví, zpěv i tanec. „Ale hlavně jsem zpěvák. Kdyby bylo víc příležitostí, tak se možná věnuji herectví, ale zase tolik jich nebylo,“ rekapituluje.

V letošním roce jel mimo jiné koncertní turné, které pro velký úspěch bude pokračovat i v tom příštím. Na jevišti se blýskl jako zamlada stepařským číslem. „Vymyslela ho Kateřina Marie Fialová, to je úplná geniální stepařka,“ chválí mladší kolegyni. „A zvládnout se to dalo. Když člověk použije to, co umí a co si pamatuje, tak to jde. Akorát jsme před tím museli trošku trénovat,“ dodává.

Po skončení koncertu mu lidé posílali na pódium všelicos. I několik láhví slivovice dostal. A taky golfové míčky. „Ty jsem uvítal, protože je často ztrácím,“ přiznává.

Hrát chodí pravidelně a je rád, že ve své manželce má kvalitního parťáka, protože se díky ní může zlepšovat. Zatím ji ale netrumfl. „Renča hraje pořád líp než já, ale mě to nějak netrápí,“ říká smířlivě.