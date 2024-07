Diet jsem si zažil dost, teď už to neřeším, říká Ježek před StarDance

Jaké bylo vaše seznámení?

Jiří: Byla to radost, protože já jsem si Lenku Noru přál a když jsem viděl, že mi vlastně vybrali ji, tak jsem byl rád, tak jsem byl šťastný.

Lenka: Já jsem to měla úplně stejně. Takže my nejen ladíme oblečením, ale už spolu takhle hezky souzníme.

Jiří: Ono to vypadá, že jsme si to přáli a že nám to splnili, ale to fakt byla náhoda.

Hezká náhoda. Jirko, vy jste něco úplně nového pro českého diváka StarDance. Co si myslíte, že vám bude házet plusové body?

Jiří: Já si myslím, že můžu jenom překvapit a to je vždycky výhoda. Já jsem to měl i ve sportu, že jsem nikdy neměl sebevědomí, že ten závod vyhraju, i když jsem třeba reálně věděl, že na to mám. Vždycky jsem měl respekt k soupeřům i k tomu závodu a tady mám ten respekt stoprocentní. Vlastně moje ambice jsou strašně nízko a v čemkoli se dokážu zlepšit, mi udělá radost. Myslím, že ta radost bude to, co nás bude provázet v tom tančení a je to vlastně i motto letošního ročníku.

Lenka Nora to má zažité. Byla sama kolikrát svědkem toho, že hodnocení poroty a následně diváků je vlastně nevyzpytatelné a pak to vypadávání je velmi překvapivé. Dala jste si do letoška nějaký cíl?

Lenka: Cíl zatím nemám. Ale mně se líbí, že Jirkovým cílem je se naučit tančit a že si chce zkusit něco nového a to mi je sympatičtější, než dávat si nějakou metu, do jakého kola chceme postoupit nebo třeba koho chceme porazit. Je to takové klišé, si to užít, něco se naučit a prostě mít z toho radost, kterou pak skrze obrazovku třeba diváci ocení.

Jirko řeknete třeba Lence Noře: „Začni úřadovat, vezmi bič do ruky, protože jsem sportovec a leccos vydržím“?

Jiří: Já myslím, že hned na prvním tréninku a ona to ví. Na druhou stranu já se těším, že ty tréninky budou pro oba spíš ta radost a že přestože oba dokážeme podle mě dlouhodobě dřít, takže se nebudeme vracet zničení, ale naopak nabití energií.

Lenka: Jo, v to doufám. Už jsem to takhle jednou zažila a je to moc hezký pocit.

Jste už zkušenou matadorkou StarDance. Máte nějaká pravidla? Je něco, co se nesmí absolutně třeba pozřít a jaký má být třeba pitný režim?

Lenka: Úplně takhle to neřeším. To já si klidně dám, ne úplně před přenosem smažák, ale na tréninku si klidně smažák dám. V tomhle se nehlídám.

Jiří: Já už teď taky ne. Já jsem si to užil pětadvacet let sportovní kariéry, diety a restrikce a teď spíš, aby nám bylo příjemně jak v břiše, tak po těle.

Jiří Ježek během aktivní kariéry na českém šampionátu v silniční cyklistice.

Jste rád za StarDance, že se dostanete zase do stoprocentní formy?

Jiří: Musím přiznat, že se pořád, těch sedm let, co jsem ukončil kariéru, udržuji fit a pořád si nějakým způsobem ten život hlídám, ale s radostí. Není to, že bych musel. Spíš bych to asi poznal, že bych neměl energii, a to nechci. Nechci chodit na tréninky unavený. Já tam chci přijít s tím, že se každý den nějakým způsobem posuneme.

Lenka: To je krásná motivace pro mě. Takhle to je super. Pro mě je spíš důležité hodně spát, než že bych tolik řešila jídlo. Člověk už tak vypozoruje, co mu chutná, co potřebuje, to tělo si řekne. Ale pro mě je důležitý dostatečný spánek. Jakmile málo spím a mívám se spaním problémy, tak pak je to fakt špatné, když přijdu nevyspalá. (smích)

Jiří: Každá žena, když je nevyspalá nebo když je hladová, tak je vždycky nebezpečná.

Lenka: No kdyby byla tahle kombinace, tak to se musíš obrnit.

Jiří Ježek s manželkou na udílení vyznamenání Řád Vavřínu (Praha, 14. listopadu 2019)

Každý má nějaký strašáky vzadu v hlavě. Co to pro vás je? Uklouznout v přímém přenosu?

Lenka: Já už jsem si zažila to, že můj taneční partner měl okno a vypadla mu choreografie, takže to už mám za sebou. Ale největší strašák, čímž to nechci přivolávat, je, že já zapomenu kroky. Přece jen ten druhý, když třeba vypadne, člověk mu pomůže, ale myslím si, že je fakt blbý, když to zapomene ten profík. Ale jsme lidi a může se to stát.

Jiří: A tam ti můžu slíbit, že tě nepodržím v tomhle. (smích)

Lenka: To je zase dobré, že to vím.

Jiří: Pro mě je strašák spíš to, že budu příliš nervózní, a to bych nechtěl. Já si chci užít i ty přenosy, i když to bude strašně těžké.