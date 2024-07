Otec Jiřího Havelky čelil vydírání. Režisér to použil ve filmu

„Hodnocení jsou různá. Přes vynikající, dobré, průměrné, špatné až po velmi špatné,“ říká upřímně Havelka. Přesto je rád, že film natočil, protože nenechává lidi lhostejnými.

Je natočen podle skutečné kauzy, o které se svého času hodně psalo v médiích. Tehdy zahradník René Mandys čelil teroru svého souseda, majitele zámku, jenž měl zájem o jeho parcelu. Když dal najevo, že ji neprodá, začaly se mu dít neuvěřitelné věci. Kdosi mu zatarasil příjezdovou cestu, vypálil skleník, fyzicky ho napadl.

„Nevím, jestli pan Mandys film viděl, protože když jsem mu ho vezl, neměl na něj úplně myšlenky. Říkal, že má hodně práce na zahradě, které se věnuje nepřetržitě,“ popisuje Havelka. „Ale pojedu za ním znovu a zjistím, jestli už vyrazil do kina, a když tak ho přesvědčím, že mu film sám promítnu,“ slibuje režisér.

Do filmu promítl i zkušenosti svého vlastního otce, na jehož statku se film natáčel. „Jemu se děly podobné věci jako hlavní postavě ve filmu. Ta vznikla spojením vícero těchto podivných, nátlakově násilných příběhů, které se děly nějakým zahradníkům nebo farmářům. A něco z toho je inspirováno přímo tím, co se stalo tátovi,“ vysvětluje Havelka.

Hlavní postavě vdechl život Oldřich Kaiser, ačkoli nebyl režisérovou první volbou. Předtím si s hlavní rolí myslel na herce, kterého naneštěstí potkal úraz, ze kterého se už nezotavil.

Kaisera ovšem obdivuje. „Před pár lety jsem úplnou náhodou viděl v televizi pořad Zeměkoule speciál, který je celý postavený jako parodie silvestrovských večírků České televize. A Olda s Jirkou Lábusem tam hrají všechny známé a významné postavy. Byl jsem z nich úplně unesený, těch já se nikdy nepřejím,“ sklání se před jejich mistrovstvím. Partnerkou byla Kaiserovi ve filmu jeho skutečná manželka, zpěvačka Dáša Vokatá.

Jsem v George Clooney fázi

Jiří Havelka bude od ledna příštího roku fungovat jako nový umělecký šéf Dejvického divadla a čeká ho stěhování. „Dejvické divadlo se bude stěhovat, protože sál čeká rekonstrukce a my budeme hrát v bývalém multiplexu Galaxie u metra Háje, což je pražské periferie. Ale to místo má obrovského genia loci,“ těší se režisér, kterého by mnozí rádi viděli opět i před kamerou.

Jiří Havelka na premiéře filmu Zahradníkův rok na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech (3. července 2024)

V žebříčku o nejpřitažlivějšího herce totiž nechal za sebou Jiřího Bartošku i Tomáše Hanáka. „Je to jenom otázka času a budu tam, kde je dnes Hanák. Teď jsem ve fázi salt and pepper nebo-li sůl a pepř, ale začínám bělat. To je cool a George Clooney fáze,“ dělá si sám ze sebe legraci.

„Popravdě, když jsem kdysi vyšel v Reflexu s titulkem, že na sexsymbol jsem starý, nějak jsem se s tím nemohl popasovat, tenkrát jsem se tím trochu zabýval. Ale spíš to byl můj nezvyk vidět se na titulce nějakého časopisu. Od té doby to už neřeším.“