Herec Jiří Havelka fandí náhradním matkám, ale sám by si dítě adoptoval

Hlavními postavami primáckého seriálu, který společně s Jiřím Havelkou režírovala autorka scénáře Alice Nellis, je bezdětný pár (Jana Plodková a Kryštof Hádek), jenž si za účelem dosažení svého cíle najme náhradní matku z Gruzie. Tu hraje rodilá Gruzínka Mariam Khundadze, oceněná před dvěma lety na karlovarském filmovém festivalu za hlavní roli ve filmu Vlastní pokoj.

Natáčení Havelku zavedlo i do její rodné země. „V Tbilisi jsem byl poprvé a byl jsem z ní úplně nadšený. Je to živelné tepající města, kde všichni ještě kouří z otevřených okýnek aut a troubí klaksony. A do toho všude visí vlajky Evropské unie,“ říká Jiří Havelka.

Jana Plodková a Jiří Havelka při natáčení seriálu Náhradníci

„Jeli jsme tam na čtyři dny, dva jsme točili a zbylé dva, což byl příjezd a odjezd, jsme si mohli město trochu užít. Měli jsme štěstí, že Mariam to tam zná, takže nás protáhla těmi nejlepšími kluby ve městě,“ vzpomíná herec a zároveň režisér.

„Já tam byl s dcerou, stejně jako kameraman Martin Štěpánek, tak jsme se kolem půlnoci vraceli na hotel, ale Kryštof Hrádek s Janou Plodkovou a Mariam si vychutnávali noční život,“ prozradil. „Já o tom nerozhodoval, kde se bude točit, dostal jsem to befelem, ale jsem moc rád, že jsem se tam mohl podívat,“ dodává.

Na nějaké velké rozhovory s Gruzínci čas neměl, ale filmový štáb se kterým na místě spolupracoval, si nemůže vynachválit. „Dělali nám světla a produkci a byli naprosto skvělí. Na čem jsme se domluvili, to platilo. Byli otevření, velmi přátelští a přitom profesionální. Samozřejmě nemůžu mluvit za celou Gruzii, venkov jsem neviděl, ale to co jsem zažil, na mě udělalo velký dojem, rád bych se tam někdy vrátil,“ vypráví.

I když byl u castingů, o obsazení jednotlivých rolí nerozhodoval. „Tentokrát jsem si užíval, že mám tak trochu pozici námezdního režiséra,“ usmívá se. „Dělat seriál je náročná disciplína, ale i přes ten frmol jsme si s Janou a Kryštofem vždycky našli chvilku, abychom dopromysleli každou scénu, kterou jsme točili. A ty scénáře byly dobré, takže bylo na čem stavět. Bavilo mě to,“ vzpomíná. První dva díly natočila Alice Nellis, dalších šest on sám.

Seriál řeší otázku náhradního mateřství, nad nímž se zamyslel i Jiří Havelka. „Jsem pro, aby se pár, který dítě chce, k němu dostal. Ale tohle je hodně specifický případ. Ústřední pár nemůže mít svoje dítě a tak zažádá o náhradní mateřství. Najde si ženu, která dítě odnosí ale taky dárkyni vajíčka. Takže biologicky je to dítě potom jenom partnerovo, nikoliv partnerky, přitom je to především ona, kdo si ho přeje a je tomuto procesu otevřená,“ nechává nahlédnout do děje Náhradníků.

„Je to sice komplikovaná cesta, ale zároveň mi přijde skvělé, že tady taková možnost je. Blbý ale je, že se s tím sveze spousta lidí, kteří na tom chtějí vydělat či jinak profitovat. Ale tak je to úplně se vším, než se to legislativně vychytá,“ dodává Havelka. Náhradní mateřství totiž není v našem právním systému zakázané ani povolené, ocitá se v takzvané šedé zóně. Havelka přidává i svůj pohled na věc. „Je tady spousta dětí, které nemají rodinné zázemí a jsou volné k adopci. Tak bych spíš tíhl k tomuto řešení, kdybych nemohl mít vlastní.“

Havelku čeká zanedlouho cesta do Londýna. „Slíbil jsem dceři, že ji vezmu na muzikály,“ říká a pak přijde na řadu velká rodinná „seance“. „Vánoční svátky chceme prožít v širším rodinném uskupení a zůstat v něm až do Silvestra,“ prozradil. Bude pohromadě s vlastními i nevlastními dětmi, s rodiči, svou současnou partnerkou ale i bývalou. Na Silvestra by rád abstinoval, ale obává se, že svoje předsevzetí nedodrží.

Od ledna příštího roku začne Havelka působit jako umělecký šéf Dejvického divadla. První inscenace, která by tam pod jeho vedením měla vzniknout, jsou Krkavci v režii Jana Friče. Pak čeká divadlo stěhování do náhradních prostor na metru Háje. Rok a půl bude populární soubor hrát v multikinu Galaxie. A tam by chtěl na podzim Havelka uvést inscenaci ve vlastní režii. „Ještě nevím, co to bude, ale chci, aby to bylo něco, co by nemohlo vzniknout v divadle v Dejvicích, ale jenom v tomhle multiplexu,“ prozrazuje.