Na dubnové tiskové konferenci TV Barrandov ohlásila v rámci restartu stanice finanční investice do nových pořadů, techniky i marketingu. Akce se zúčastnil mimo jiné právě i Jiří Babica (64), který zde promoval svůj nový pořad a prozradil, že odmítl nabídku účastnit se natáčení Hell’s Kitchen na konkurenční televizi Nova.

Známého kuchaře, který začínal jako videobloger, proslavil pořad Babicovy dobroty. Ten vysílala televize Nova od roku 2008 do roku 2014, kdy skončil kvůli úsporným opatřením.

Babica je známý svými kuchařskými radami a hláškami typu „když nemáš hořčici, dej tam kečup“, nebo „měkké játro je lepší než tvrdé játro“, díky kterým získal obrovské množství oddaných fanoušků. Zároveň je trnem v oku všem odpůrcům, kteří mu nemohou přijít na jméno kvůli jeho některým postupům a kombinacím potravin.

Babicovy dobroty. Pořad, který ho proslavil.

Poté, co před lety zmizel z televizní obrazovky, trávil kuchař čas převážně na soukromých kulinářských akcích, kde se specializoval na rychlou asijskou kuchyni. Věnoval se také své prodejně lyží na pražském Zahradním městě a svému velkému koníčku – basketbalu, v němž reprezentuje veterány České republiky na mezinárodních mistrovstvích.

V minulosti mnohé šokoval, když oznámil, že vstupuje do světa online her a nabízel sledujícím možnost zahrát si s ním například střílečku Counter Strike, nebo populární týmovou hru League of Legends. Přes Slevomat šlo koupit hodinu společného hraní za 1 700 korun.

O Jiřím Babicovi, který po revoluci vařil patnáct let v německém Kolíně nad Rýnem, je známé, že má rád rychlé a jednoduché recepty. Sám říká, že večeře a obědy pro rodinu (s manželkou Erikou má dvě děti, syna Filipa a dceru Marii) plánuje většinou až v obchodě – podle toho, co je právě ve slevě a finančně dostupné.

„Bio nenakupuji. Razím jinou zásadu. Věci se mají jíst tehdy, když rostou. Například rajčata rostou v srpnu a tehdy jsou taky nejlepší. Dřív je práškovali, teď přestali, dávají tomu označení bio a stojí dvakrát tolik, což mi nějak neklape. Klidně budu jíst měsíc květák, když zrovna roste, totéž cuketu. Ale dát za cuketu více peněz, protože je bio, tak to v žádném případě,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz z roku 2010, ve kterém mimo jiné také pomluvil podnik šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha.

VIDEO: Top hlášky Jiřího Babici: