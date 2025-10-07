Kuchař Jiří Babica na derby narušoval choreo fanoušků Sparty, dostal ránu

Známý televizní kuchař Jiří Babica (64) se dostal do sporu s fanoušky Sparty na nedělním zápase se Slavií. Rozčílila ho roztažená plachta, přes níž neviděl a celá potyčka skončila jeho napadením.
Jirkovým velkým koníčkem je sport všeho druhu, fotbal ale miluje nejvíc.
Renesanční Babica je i muzikant.
Babica, který se v minulosti sám hlásil ke sparťanským chuligánům, v neděli na Letné vynadal svým souvěrcům kvůli plachtě v kotli, která byla součástí tradičního chorea.

„Stál pod námi v sektoru pod balkonem, kde byla plachta. On přes ni neviděl, takže ji přišel strhnout,“ řekl Blesku svědek incidentu.

Když nemáš hořčici, dej tam kečup. Milovaný i nenáviděný Babica je zpět v nové show

Kuchař křičel na muže držícího plachtu, že deset minut nic nevidí a začal se s ním o plachtu přetahovat. Muž ho ale odhodil na betonové schody. Pak se do televizního kuchaře pustil další fanoušek a dal mu „pěknou ránu.“

Babica pak podle Blesku ze zápasu odešel po svých, ale od té doby je jeho telefon nedostupný.

Jiří Babica, který býval kuchařem v Alcronu či Ambassadoru, se proslavil pořadem Babicovy dobroty. Ten vysílala televize Nova od roku 2008 do roku 2014, kdy skončil kvůli úsporným opatřením. Babica se potom věnoval mimo jiné své prodejně lyží, hraní basketbalu a vstoupil i do světa online her. Založil dokonce vlastní internetovou televizi.

Letos se téměř po deseti letech vrátil na obrazovky a na TV Barrandov má pořad Vaříme s Jirkou Babicou.

