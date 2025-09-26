Adamec má stejnou diagnózu jako Bruce Willis. Majetek už přepsal na syna

  21:48
Režisér Jiří Adamec (77) trpí frontotemporální demencí, tedy stejným postižením jako herec Bruce Willis. Prozradila to jeho manželka Jana Adamcová (53) a promluvila i o majetku, který Adamec už před časem přepsal na syna.
Jiří Adamec (květen 2025)

Jiří Adamec (květen 2025) | foto: Profimedia.cz

Jana Adamcová se kvůli zprávám bulváru, které ji osočují z údajného únosu manžela a snahy obrat ho o majetek, rozhodla podrobně popsat, jak probíhal jejich rozchod, jakou si vyslechl diagnózu i jak to je s režisérovým majetkem.

V letech 2019 až 2020 procházel vztah Adamcových krizí a Jana Adamcová požádala o rozvod. Navrhla, že se odstěhuje, ale režisér trval na tom, aby s dětmi zůstala v jejich domě a že odejde on.

„2020: Koncem roku se dozvídám o manželově boji s onkologickou nemocí. 2021: Přerušuji návrh na rozvod. Původně jsem o rozvod požádala, abychom oba měli čistý stůl, teď už ale čistý stůl není důležitý. Důležité je mému muži nenakládat více než je nutné,“ vzpomíná Adamcová.

Chci mu zajistit důstojné podmínky, říká Adamcová o údajném únosu manžela

Už tehdy se Adamec rozhodl věnovat veškerý svůj majetek manželce a dětem, ale tuto záležitost tehdy ještě notářsky nepotvrdili.

V roce 2023 se začalo stávat, že Adamec zapomínal platit faktury. „Požádal mě, zda bych tuto povinnost převzala já. Nejsem zrovna ekonomický mozek, a přiznám se, že převzetí této agendy, která byla poměrně rozsáhlá, pro mě nebylo snadné. Ale už jsem nikdy více nechtěla zažít odpojenou elektřinu nebo plyn. V té době mi můj muž zřídil plné dispoziční právo ke svému účtu,“ popsala.

V roce 2024 začalo Adamcové docházet, že zapomínání jejího muže není normální a snažila se ho dostat k lékaři, což odmítal. „Na jaře jsme se s mým mužem domluvili, že bychom konečně měli ten přepis majetku dotáhnout do konce...Můj muž se rozhodl, že vše, co vlastní, převede na naše děti, resp. prozatím pouze na syna, který je plnoletý,“ vysvětlila. Sama na děti přepsala i svůj majetek.

Jiří Adamec

„V létě jsem pak začala mít mnohem intenzivnější pocit, že nejde jen o pouhé zanedbatelné manželovo zapomínání. A utvrdilo mě to v tom, že musím svého muže donutit jít k lékaři. Objednali jsme se a po jisté době odešli s diagnózou frontotemporální demence prozatím v raném stadiu,“ vysvětlila.

S manželem prý fungovali na přátelské bázi a pravidelně navštěvovali oddělení neurodegenerativních onemocnění. Nemoc se ale začala zhoršovat a Adamec potřeboval intenzivnější péči, v níž se střídala se svými rodiči.

Loni se v životě Adamce objevila Veronika Maschková, která o něm měla točit dokument. Postupně se u něj zabydlela.

Režisér Jiří Adamec s novinářkou Veronikou Maschke, ke které má poslední dobou velmi blízko.

„Začínalo mi být jasné, že mezi nimi dochází k fyzickému kontaktu, ale to, jak to neustále halila do mlhy dokumentu, mi připadalo až směšné. Nežijeme spolu, tak o co jde? Ať si spolu dělají, co chtějí, pokud jim to oběma vyhovuje. Koneckonců, stav mého muže se začínal natolik zhoršovat, že pro mě bylo jednodušší domlouvat se s ní než s ním na tom, v kolik ho vyzvednu a odvezu k lékaři nebo kam bylo potřeba,“ popsala Adamcová.

Právě Maschková ale nyní prohlašuje, že Adamce manželka „unesla“ a chce ho zbavit svéprávnosti kvůli penězům.

Adamcová skutečně požádala o svěření manžela do péče. Bylo to na radu lékařů po incidentu, kdy Adamec podepsal určité dokumenty, o nichž se nechce veřejně šířit.

„V.M. zjistila, že usiluji o svěření manžela do péče, a to nemohla dopustit. Pak už by nad ním totiž neměla žádnou moc. Objednala tedy drahou právní kancelář a nechala mého muže podepsat smlouvu s touto firmou o jeho zastupování,“ vysvětluje s tím, že manžel má řadu přátel z řad právníků, takže by si sám firmu nenajal.

Obvinění Machkové, že usiluje o manželovy peníze, považuje Adamcová za směšné. „Můj muž už dávno nevydělává! Je to důchodce bez příjmů,“ říká Adamcová, které nechal Adamec před časem dispoziční právo v bance zrušit. Poté se ho spolu s dětmi rozhodli dostat od jeho současné přítelkyně a vzít pod svou ochranu.

„Můj muž ví, že ani já, ani naše dvě děti, ho nikdy nenecháme na dlažbě. Že dokud bude žít, bude o něj postaráno, jak nejlépe to jde. Ne, v ústavu pro choromyslné rozhodně neskončí, jak se vás on tom svou jedovatou slinou snažila paní V.M. přesvědčit, ale tam, kde bude mít stoprocentní lékařskou péči a laskavý přístup. Ať to stojí, co to stojí, pokud na to budeme mít. A já vás ujišťuji, že na tohle najdu peníze vždy. Protože si svého muže vážím, a nikdy bych nedovolila, aby nedostal to, co jsem mu kdysi slíbila,“ dodala Adamcová.

